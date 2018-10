La hernie discale, un douloureux problème pour plusieurs chiens

Il n’est pas rare que des chiens développent des problèmes de dos ou de hernies discales pour être plus précis. Il s’agit d’un problème de santé fréquent et qui fait mal... en chien ! Je fais le tour du sujet pour vous, sous la forme de réponses à des questions courantes.

1. Qu’est-ce qu’une hernie discale chez le chien ?

La colonne vertébrale est faite d’une série de vertèbres et, entre chacune de celles-ci, on retrouve un disque intervertébral. Chez les chiens, la hernie discale se produit lorsqu’une partie d’un disque intervertébral sort de son emplacement et fait pression sur la moelle épinière qui passe juste au-dessus. La moelle épinière faisant partie du système nerveux central, la pression exercée sur celle-ci par le disque hernié crée alors de la douleur sévère dans le dos et des problèmes neurologiques (une faiblesse ou même une paralysie des membres postérieurs).

2. Est-ce un problème fréquent ?

Selon un sondage mené récemment auprès de 245 médecins vétérinaires québécois par l’Association des Médecins Vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux, 98 % d’entre eux ont rapporté avoir soigné, en moyenne, une dizaine de chiens souffrant de problèmes de dos au cours de l’année 2017. De ce nombre, le tiers des chiens ont eu un diagnostic confirmé de hernie discale.

3. Quelles sont les races de chiens les plus souvent affectées ?

Certaines races de chiens sont prédisposées à ce problème : teckel, beagle, épagneul, caniche miniature, shih tzu et lhassa apso.

4. Quels sont les symptômes habituels ?

Les symptômes fréquemment rencontrés sont souvent aigus ou subits et incluent de la douleur au dos, de la faiblesse dans les pattes arrière ou une démarche instable. Le chien atteint ne veut généralement pas se déplacer ou il a de la difficulté à le faire.

Dans les cas plus sévères, on peut même voir une paralysie complète des membres arrière et de l’incontinence urinaire ou fécale.

5. Que dois-je faire si mon chien développe de tels symptômes ?

C’est une condition très douloureuse qui peut se dégrader vite et conduire à une paralysie permanente si rien n’est fait. Il faut donc voir son médecin vétérinaire rapidement. En général, le plus tôt sera le mieux pour maximiser les chances de succès d’un traitement.

6. Y a-t-il des traitements possibles ?

Oui. Selon l’évaluation du cas, le médecin vétérinaire pourra recommander un traitement médical consistant en l’administration d’antidouleur et d’anti-inflammatoire ainsi qu’un repos complet en cage pour une période de plusieurs semaines. Par contre, un traitement chirurgical pourrait être nécessaire ou indiqué, si, par exemple, le chien a des symptômes neurologiques importants ou si la douleur ne répond pas au traitement médical.

