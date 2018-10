La paix, l’amour et l’harmonie selon Trump

Donald Trump a un gros problème. Le suspect qui a été arrêté hier dans l’affaire des colis piégés est un partisan républicain convaincu. Sa camionnette blanche est couverte d’autocollants en faveur des candidats républicains et des politiques de Trump.

Le suspect, Cesar Sayoc, 56 ans, a déjà été arrêté une dizaine de fois, entre autres en 2014, pour menace d’attaque à la bombe. Comble de malchance pour Trump et les républicains, Sayoc semble avoir été brouillon et avoir laissé des traces d’ADN sur au moins un colis piégé. D’un seul coup, toute la politique de Trump vacille.

1. Pourquoi la politique de Trump vacille-t-elle ?

Curieusement, il est possible d’établir un parallèle entre l’assassinat de Jamal Kashoggi et la vague d’attaques aux colis piégés aux États-Unis. Jamal Kashoggi est une goutte d’eau parmi les actions cruelles et féroces auxquelles se livre le gouvernement saoudien depuis des décennies. Mais le public s’est identifié à ce pauvre homme qui se rendait innocemment à son consulat pour obtenir des formulaires et qui est tombé dans un guet-apens. La politique saoudienne est alors concrètement apparue dans toute son horreur. Quelque chose de similaire est en train de se produire avec l’affaire des colis piégés. Subitement, les conséquences dangereuses des violences verbales du président Trump apparaissent à tout un chacun dans toute leur horreur à travers un exemple concret.

2. Trump suit-il des recettes de propagande ?

La violence des propos de Trump suit des recettes connues en propagande. Elles se trouvent entre autres dans le livre classique de Serge Tchakhotine, Le viol des foules par la propagande politique, paru en 1939. Tchakhotine y explique par exemple comment les leaders fascistes ont pris l’habitude d’accoler de manière répétitive une insulte au nom de leur adversaire (cf. Hillary – la corrompue) ou encore comment exagérer les chiffres. L’auteur y explique aussi le rôle de la violence dans les propos de dirigeants. Celle-ci vise à déclencher des sentiments de colère chez les gens et ainsi à leur faire oublier tout sens logique et critique. Cette violence verbale peut mener à la violence physique.

3. Est-ce dangereux pour le président ?

La vague de colis piégés est extrêmement dangereuse pour Trump. D’abord, comme il s’en est plaint hier, parce qu’elle fait dévier sa campagne politique en vue des élections de mi-mandat. Trump aimerait mieux parler de la colonne d’immigrants latino-américains qui approche de la frontière américaine. Mais ensuite, parce que le rôle de la violence dans ses propos risque d’être démasqué, et donc, que des électeurs pourraient saisir que Trump cherche à leur faire oublier comment penser de manière rationnelle et critique.

4. Que veut-il éviter ?

Une technique de propagande, c’est bien connu, perd toute efficacité lorsqu’elle est expliquée aux électeurs. Tous comprennent comment ils sont en train de se faire manipuler. Trump sait que les électeurs ne doivent sous aucun prétexte voir les ficelles de sa propagande. À l’inverse, ses opposants démocrates détiennent une occasion en or d’expliquer concrètement aux électeurs comment fonctionne la propagande violente de Trump.

5. Quelle est la parade Trump ?

Dans un premier temps, Trump a accusé tous les dirigeants et tous les médias de violence verbale et de fausses nouvelles. Mais la manœuvre n’est pas très subtile et elle est peu crédible. Trump a donc changé de tactique et il s’affiche maintenant comme un défenseur de la paix, de l’amour et de l’harmonie. Comique.