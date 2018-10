La question de Benoit Dutrisac et Mario Dumont

Les animateurs Benoit Dutrisac et Mario Dumont ont soumis une question aux six participants de l’émission Les Novices, sur laquelle ils devront s’exprimer samedi matin à 10 h sur les ondes de QUB radio.

Benoit Dutrisac leur pose une question en lien au gala de l’ADISQ, diffusé dimanche soir. «Est-ce qu’il faut payer pour écouter de la musique, pour regarder un film, pour lire un livre? Pensez-vous vraiment que ça va se financer tout seul si personne paye pour la culture?»

Pour sa part, Mario Dumont les invite à débattre sur le sujet de la «dégenrification». «Faites-vous partie des jeunes qui prônent la «dégenrification» de la langue française? Est-ce qu’on doit enlever tous ces mots qui sont genrés?»

Les réactions des six participants, ainsi que d’autres questions provenant du public dès 10 h sur QUB radio.

Samedi dernier, les novices se sont prononcés sur des questions d’actualité soumises par le public et les animateurs Richard Martineau, Sophie Durocher et Vanessa Destiné.

Sujets du 20 octobre : la CAQ et l’environnement, l’implantation d’une carte fidélité à la SQDC, la langue française est-elle dépassée, le crucifix dans les palais de justice, les costumes d’Halloween jugés inappropriés et les toilettes non genrées.