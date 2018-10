La saison des pneus d’hiver a déjà commencé, selon CAA

Il est déjà temps de penser à mettre ses pneus d’hiver et ne pas attendre la dernière minute pour les changer, a indiqué CAA-Québec.

La fondation a rappelé que les pneus d’été perdent leur adhérence sous sept degrés Celsius.

En collaboration avec MétéoMédia, elle estime que la date «réaliste» de changement des pneus se trouve au moment où la température maximale en journée descend sous les sept degrés.

Cela correspond au 20 octobre à Sept-Îles, au 25 octobre au Saguenay et en Abitibi, au 30 octobre entre Rimouski et Gaspé, au 5 novembre à Québec, Gatineau et Sherbrooke et au 10 novembre à Montréal.

«À la mi-novembre, gros maximum, ça devrait être fait pour tout le monde», a expliqué le météorologue André Monette de MétéoMédia.

«C’est une date réaliste à défaut de pouvoir trouver une date parfaite, a nuancé le vice-président des services automobiles de CAA-Québec, Pierre-Serge Labbé. Par exemple, en cette fin d’octobre, les températures froides justifient déjà de chausser ses pneus d’hiver. De plus, il faut tenir compte de ses habitudes de déplacements pour choisir le bon moment.»

CAA-Québec estime qu’il n’y a moins de dommages à changer ses pneus trop tôt que trop tard.

La date limite et légale au Québec pour changer ses pneus est le 15 décembre. L’an prochain, cette date est devancée au 1er décembre.