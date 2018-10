L’Arabie saoudite et l’hiver des démocraties

La réaction des pays démocratiques contre l'Arabie saoudite est un terrible révélateur de leur faiblesse. Avant l’affaire Kashoggi, bien peu de personnes dans la population canadienne connaissaient l’Arabie saoudite. L’annulation d’un contrat d’armement aurait entraîné de vives protestations d’une partie importante de la population. Mais l’affaire Kashoggi a changé la donne. Désormais, l’opinion publique tant au Canada que dans le reste du monde voit le gouvernement d’Arabie saoudite pour ce qu’il est : un gouvernement d’assassins qui règne par la terreur. Là-dessus, l’opinion mondiale est en train de rejoindre celle de la plupart des pays musulmans.

Quand les gouvernements occidentaux jouent la sérénade des pertes d’emplois qu’entraînerait l’annulation des contrats avec l’Arabie saoudite, ils répètent des arguments du passé, sans comprendre que l’opinion publique a complètement changé d’avis sur l’Arabie saoudite.

Pire que jamais

Ce régime a toujours été horrible et avec l’avènement du prince Mohammed Ben Salman au pouvoir, il est en train de devenir plus épouvantable que jamais. Le récent épisode de la rupture avec le Canada parce que Chrystia Freeland avait du bout des lèvres critiqué le régime saoudien en est une preuve parmi d’autres.

Un prix exobitant

Le prix de la vente des armes à l’Arabie saoudite, nous le payons depuis longtemps. Il surpasse de beaucoup les profits réalisés avec les ventes d’armes. Ce prix est celui du terrorisme, de la guerre et de l’infiltration de l’islamisme dans tous les pays du monde. Ce prix-là est bien plus élevé que celui de n’importe quel contrat d’armement.

Paralysie

Mais les pays démocratiques semblent paralysés quand vient le temps d’agir contre l’Arabie saoudite. Une paralysie dont ils sont eux-mêmes les artisans, puisqu’ils ont laissé ce régime de terreur s’armer et se développer. Par pur appétit du gain, par pure complaisance.

Comment arrêter l’Arabie saoudite ?

Comment stopper l’Arabie saoudite ? La crise avec Arabie saoudite souligne le manque effroyable de leadership des démocraties dans le monde, en particulier de la part des États-Unis. On aurait tord de ramener toute cette faiblesse à Trump exclusivement. Elle est le résultat de choix stupides de la politique étrangère américaine, en grande partie depuis le début des années ’90. Non pas que les politiques américaines étaient auparavant beaucoup plus éclairées. Mais au moins, à l’époque, les États-Unis constituaient un solide rempart contre les ambitions des pays communistes, et de l’Union soviétique en particulier.

La déchéance américaine

La politique américaine est en train de succomber aux idéologies qui la nourrissent depuis longtemps, de la destinée manifeste au libéralisme excessif. Les Américains sont devenus les prisonniers de groupes religieux, de lobbies de richissimes entreprises, de leur prétention à posséder une culture supérieure à celle des autres. Les États-Unis sont en train de s’auto-détruire politiquement sous nos yeux. La faute en revient en grande partie aux divers mécanismes qui entravent la démocratie américaine et qui changent les résultats des élections. L’absence de limites de dépenses électorales, le gerrymandering, les grands électeurs, le vote électronique, pour ne nommer que quelques problèmes, entravent tous l’exercice de la démocratie aux États-Unis.

Quel avenir ?

Les États-Unis peuvent-ils se ressaisir ? Sûrement. Quand et comment ? Mystère.

En attendant, aucun pays au monde n’est capable de prendre la relève des États-Unis comme leader des démocraties. L’Europe est déchirée. La Russie est sous le joug d’un dictateur, si tant est qu’elle puisse devenir un jour une véritable démocratie.

Il semble bien que les démocraties entrent dans un long hiver.