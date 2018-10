Le Canadien affronte les Bruins: Shaw dans les gradins, Juulsen blessé

BOSTON | Claude Julien avait défendu publiquement le jeu de son vétéran Andrew Shaw, mais il a quand même pris la décision de le rayer de sa formation pour la visite du Canadien au TD Garden de Boston.

« C’est certain qu’Andrew aura besoin de temps pour retrouver son rythme, a dit Julien après un entraînement optionnel du CH, samedi. Il n’est pas à son mieux présentement. Mais nous prenons des décisions pour l’équipe et nous avons choisi de réintégrer Charles Hudon. Nous croyons qu’il s’agit de la formation qui nous donnera le plus de chance de gagner. »

Opéré au genou gauche au mois d’avril dernier et ralenti par les symptômes d’une commotion cérébrale, Shaw n’a pas joué un seul match préparatoire. Il était toutefois en uniforme pour le premier match de la saison contre les Maple Leafs, à Toronto. Le numéro 65 a également manqué deux rencontres contre les Red Wings et les Blues en raison d’un virus.

Avec l’absence de Shaw face aux Bruins, Hudon retrouvera sa place à l’aile au sein du quatrième trio en compagnie de Matthew Peca et de Nicolas Deslauriers. Avant le passage du CH au Massachusetts, Hudon avait regardé les trois derniers matchs de la passerelle de presse.

« Je suis vraiment heureux de revenir, a mentionné Hudon. Mais je n’ai jamais lâché les gars, je restais positif et j’encourageais mes coéquipiers même si je ne jouais pas. Après une défaite contre les Sabres, nous devons rebondir. Ça fait partie de la réalité du hockey d’être parfois laissé de côté. »

Juulsen : le haut du corps

Frappé solidement par Jack Eichel des Sabres de Buffalo, Noah Juulsen a subi une blessure légère au haut du corps qui le forcera à s’absenter contre les Bruins. Avec la perte du jeune défenseur de 21 ans, Julien devra faire confiance à Karl Alzner à la ligne bleue.

Alzner a porté l’uniforme du CH pour seulement deux matchs depuis le début de la saison.

Du côté des Bruins, le défenseur Torey Krug restera encore sur la touche lui qui n’a pas encore joué depuis le début de l’année. Le Québécois Jérémy Lauzon aura ainsi la chance de jouer un deuxième match dans la LNH et un premier contre l’équipe de son enfance.