Le Canadien en avance contre les Bruins

Après 20 minutes de jeu au TD Garden, le Canadien de Montréal est en avant 2-0 contre les Bruins de Boston.

C’est Brendan Gallagher qui a ouvert la marque pour le Tricolore. Le petit attaquant s’est débarrassé de son couvreur, avant de battre Tuukka Rask d’un tir des poignets, que le gardien aimerait assurément revoir.

Inspiré par son coéquipier, Max Domi a doublé l’avance du Canadien moins de deux minutes plus tard. Récupérant une rondelle échappée par Artturi Lehkonen, le fils de Tie a raté son premier lancer, mais fait mouche sur son deuxième.

Il s’agissait de son cinquième but de la saison et de son troisième en deux parties. Domi a également récolté au moins un point dans ses six derniers matchs.