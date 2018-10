Le cannabis et les voyages

On a beaucoup parlé du cannabis depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale. Mais qu’en est-il lorsqu’on voyage ? Voici 9 points à surveiller.

1. Il demeure illégal d’importer ou d’exporter du cannabis sous une forme quelconque sans un permis valide délivré par le gouvernement du Canada. Ça demeure une infraction criminelle grave.

2. Il est de notre responsabilité de se renseigner sur les lois du pays où l’on se rend.

3. Le fait de détenir une autorisation médicale n’accorde pas le droit d’en transporter ni d’en apporter dans un autre pays. Par contre, Santé Canada pourra accorder une exemption, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles (cas par cas).

4. Si l’on voyage entre deux destinations aux juridictions distinctes, et même si celles-ci autorisent toutes deux l’usage de marijuana (ex. : Montréal-Los Angeles), il est interdit d’en transporter au-delà des frontières canadiennes.

5. Air Canada précise que dans le cas d’un vol intérieur, le cannabis sera toléré (env. 30 grammes) dans le bagage à main ou dans le bagage enregistré. À noter cependant que des conséquences pourraient s’appliquer s’il arrivait que l’avion doive se poser d’urgence dans un autre pays.

6. Si à l’arrivée d’un vol, on nous refuse l’entrée dans un pays parce que l’on transporte du cannabis ou des produits en contenant, on est responsable des conséquences, y compris du paiement du vol de retour.

7. Au retour, les voyageurs doivent le déclarer à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). La Loi sur les douanes s’applique et on peut faire l’objet d’un contrôle pour la détection de marchandises prohibées.

8. Si l’on voyage aux É.-U. par voie terrestre, il faut être prudent. Les douanes et la protection des frontières appliquent les lois des États-Unis. Il vaut mieux éviter de conduire une automobile dans laquelle on aurait récemment fumé ou d’avoir en sa possession tout accessoire (ex. : papier à rouler) pouvant être associé à la consommation de cannabis.

9. On surveille les panneaux installés par Transport Canada dans les aéroports, dans les terminaux de croisières, dans les gares et à plusieurs points de sorties terrestres.

► Plus d’information sur le site du gouvernement du Canada : www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/cannabis/frontiere.html