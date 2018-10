Le coup de foudre se poursuit au Centre Vidéotron

Est-ce qu’il y a d’autres perles françaises comme Christophe Maé qu’on ne connaît pas encore ? Découvert sur le tard par les Québécois il y a à peine six mois, la star européenne a chanté le bonheur à un peu plus de 4000 personnes au Centre Vidéotron, samedi soir.

Pas si mal pour un artiste qui était pratiquement inconnu ici au printemps dernier, malgré six albums, écoulés à six millions d’exemplaires de l’autre côté de l’Atlantique, sur une période de plus de dix ans.

Grâce à la flamboyante performance de sa chanson Il est où le bonheur à l’émission En direct de l’univers en mars dernier, la flamme brûle comme jamais entre lui est le Québec.

«Il est là le bonheur, ce soir au Centre Vidéotron, ça c’est certain !», s’est exclamé l’artiste, visiblement reconnaissant devant cette foule debout qui connaissaient les paroles et qui surtout, a dansé toute la soirée.

On sentait que c’était gagné d’avance, samedi, pour son premier spectacle en carrière dans la capitale. Imaginez, au rappel, lorsqu’il a enfilé son chandail des Nordiques avec son nom inscrit au dos... On craque pour ce genre d’artistes qui font leurs devoirs avant de mettre les pieds ici.

De la pop aux rythmes africains

Au-delà de la chanson Il est où le bonheur, avec laquelle il a fait succomber le Québec, Christophe Maé a une discographie plutôt pop, dont le dernier opus, L’attrape-rêves, a été lancé en 2016. L’influence de la musique de monde est évidente avec ses touches reggae et ses rythmes africains.

Dans un cadre intimiste avec cinq musiciens, mais pas pour le moins explosif, l’objectif était clair avec son programme de 16 chansons : offrir un panorama de sa carrière comme première carte de visite.

Ç'a commencé avec Mon paradis, tiré de son premier album lancé en 2007. Puis, les notes reggae de La rumeur ont fait lever le parterre. Entre les couplets de Ça fait mal, qui porte sur le deuil, il a fait un clin d’œil à Johnny Hallyday avec quelques lignes de la chanson Les portes du pénitencier.

Après cinq chansons déjà, sans vouloir trop nous faire patienter, voilà qu’il a sorti cette fameuse ritournelle, Il est où le bonheur. Un extraordinaire moment de communion avec la foule, debout, qui bien sûr chantait avec lui.

Après un long bain foule, on a entendu, entre autres, Ballerine, écrite pour sa femme Nadège, et Marcel, dédiée à son deuxième fils né en 2013. Artiste intense, interprète incarné, être humain profondément authentique, il n’a pas boudé les longs solos d’harmonica et les orchestrations généreuses.

«C’est juste magnifique. Si on m’avait dit que ma musique m’amènerait jusqu’ici, je ne l’aurais pas cru», a-t-il confié avec son accent reconnaissable du sud de la France, et sa voix éraillée, déchirée, qui sait transmettre une émotion à chaque vers.

Une histoire d'amour avec le Québec qui est là pour durer, sans le moindre doute.

King Melrose

Une autre machine à succès, d’ici celui-là, a fait chanter les spectateurs en première partie. Si tous ne connaissent pas son nom, on a déjà tous déjà entendus un de ses nombreux hits qui tournent à boucle à la radio.

«Ça vous dit quelque chose ?» a lancé King Melrose pendant Ne me laisse pas tomber. Bien sûr que ça disait quelque chose aux spectateurs, qui a fredonné pratiquement toutes les pièces qui meublaient sa prestation d’une vingtaine de minutes.

♦ Christophe Maé poursuivra sa tournée partout au Québec en 2019.