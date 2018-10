Le message poignant de Valérie Taillefer après la mort de son amoureux Jimmy Accurso

Valérie Taillefer a réagi samedi à la mort de son conjoint, Jimmy Accurso, qui a perdu la vie dans un accident de la route.

«Hier matin, la vie est venue m’arracher le cœur», écrit l’animatrice de télévision dans une publication partagée sur sa page Facebook.

«Je vivais la plus belle histoire d’amour. C’était si beau et si authentique, que je l’ai gardée pour moi. Je ne vous avais pas parlé de lui. Avec mes deux filles, c’était ce que j’avais de plus précieux, et je désirais le garder pour moi, parce qu’il aimait une vie très privée, loin des regards», poursuit-elle.

«Jimmy aimait mes enfants d’une façon indescriptible. Il était attentionné, généreux et dévoué pour elles. Sa priorité était que nos enfants soient toujours bien. Il aurait fait n’importe quoi pour elles, et il me l’a prouvé à maintes reprises. Mes filles sont très attachées à lui, et leur souffrance est trop grande pour leurs petits cœurs qui trouvent déjà la vie injuste.»

Violent accident

Le fils aîné de l’entrepreneur déchu Tony Accurso est mort dans un violent accident de la route survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, dans les Laurentides.

Au moment de l’accident, l’homme de 43 ans prenait place dans une Tesla modèle S 2016 conduite par son ami Sébastien Varin sur la route 370, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

Capture D'écran, TVA Nouvelles

La voiture aurait fait plusieurs tête-à-queue dans une courbe avant de finir sa course contre une série d’arbres.

L’accident qui a coûté la vie à son conjoint est survenu à une quinzaine de kilomètres seulement de leur résidence.

En couple depuis plus d'un an

Valérie Taillefer formait un couple depuis plus d’un an avec Jimmy Accurso, qu’elle avait connu à l’adolescence.

«Jimmy mon amour, tu me manques tellement, et tu me manqueras chaque minute du reste de ma vie. Nous avions un amour que très peu de gens connaîtront. Un amour absolu. Nous nous sommes attendus pendant toutes ces années, et nous nous sommes retrouvés. Attends-moi encore», écrit l’animatrice.

«Je ne sais pas comment je vais vivre sans toi, mais je dois rester pour mes filles.»