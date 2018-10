Le présumé tireur est Robert Bowers, un homme au passé antisémite

Robert Bowers, l’homme de 46 ans identifié comme le tireur qui a fait plusieurs victimes dans une synagogue de Pittsburgh, samedi , posséderait un long historique de propos antisémites sur le web, selon des comptes qui lui sont associés.

D’après de nombreux médias américains, Bowers serait entré dans la synagogue «Tree of life» et aurait crié des propos antisémites, notamment «Tous les Juifs doivent mourir».

Des comptes de réseaux sociaux qui appartiendraient à l’auteur de la fusillade montrent un homme profondément antisémite et anti-immigration.

Quelques instants avant de passer à l’acte, Bowers aurait publié sur le réseau social alternatif de droite Gab qu’il «ne pouvait pas s’asseoir et regarder son peuple être massacré». «Tant pis pour vos opinions, je passe à l’action» («Screw your optics. I’m going in»), a-t-il également écrit.

Bowers s’en serait pris régulièrement à l’organisation humanitaire américaine HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society), qui vient en aide aux réfugiés.

Dans la description de son profil Gab, Bowers écrit notamment : «jews are the children of satan. (john 8:44)» («les Juifs sont les enfants de Satan»).

Une source policière a confirmé au réseau CNN que les enquêteurs considèrent ces publications comme appartenant à Robert Bowers et que le langage utilisé par le suspect est cohérent avec les motivations du présumé tireur.

Dans un communiqué, le réseau social s’est dit «attristé et dégoûté» par l’attaque tout en défendant sa capacité à protéger la liberté d’expression. Le site a archivé le profil de Robert Bowers, qui utilisait le nom d’utilisateur @onedingo, avant de le suspendre.

«La mission de Gab est très simple : défendre la liberté d’expression et la liberté individuelle en ligne pour tous. Les médias sociaux font souvent ressortir le meilleur et le pire de l’humanité», peut-on lire dans le communiqué. «Les criminels et le comportement criminel existent sur toutes les plateformes.»