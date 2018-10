Le Rouge et Noir s’assure du premier rang dans l’Est

En vertu d’un gain de 30-13 sur les Tiger-Cats à Hamilton, le Rouge et Noir d’Ottawa s’est assuré d’obtenir le premier rang de la section Est de la Ligue canadienne de football, samedi.

Cette victoire signifie que les hommes de Rick Campbell accèdent directement à la finale de section, alors que les Tiger-Cats (8-9) devront disputer une demi-finale.

Samedi, le quart-arrière du Rouge et Noir (10-7) a réussi 76,7 % de ses passes tentées pour 267 verges de gains et trois passes de touché. Sa cible favorite dans la zone des buts a été Diontae Spencer, qui a réussi deux majeurs, en plus d’attraper quatre passes pour 116 verges.

Chez les perdants, le pivot Jeremiah Masoli a connu un match difficile, ne complétant que 25 de ses 48 passes pour 243 verges et aucun touché. Il a également été victime de deux interceptions.

Le Rouge et Noir conclura sa saison contre les Argonauts de Toronto, samedi à Ottawa, alors que les Tiger-Cats recevront les Alouettes de Montréal, à Hamilton.