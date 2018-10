Le Vert & Or s’invite en séries éliminatoires

En vertu d’un gain de 28-21 sur les Stingers de l’Université Concordia, le Vert & Or de l’Université Sherbrooke a accédé aux séries éliminatoires du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Les Sherbrookois ont maintenant rendez-vous avec le Rouge et Or (8-0) de l’Université Laval, samedi prochain au Stade Telus, dans le cadre des demi-finales du RSEQ. Les représentants de la capitale nationale ont eu le meilleur sur leurs rivaux de l’Estrie 14-1 et 53-0, dans leurs deux affrontements de la saison régulière.

Une victoire à l’arrachée

Dans leur affrontement du jour, ce sont trois touchés, dont deux de porteur de ballon Gabriel Polan, au quatrième quart qui ont permis aux hommes de Mathieu Lecompte d’être victorieux. Le Vert & Or (6-2) a donc accédé au quatrième et dernier rang donnant accès aux séries, concluant par le fait même la saison des Stingers (2-6), en vertu du différentiel favorable des vainqueurs.

Pour Concordia, il s’agira de la première fois depuis la saison 2013 que leur équipe ne participera pas au tournoi éliminatoire.

Duel montréalais

Dans l’autre demi-finale, les Carabins (6-2) de l’Université de Montréal recevront les Redmen (2-6) de McGill au CEPSUM. Les deux formations se sont affrontées samedi au Stade Percival-Molson et les «Bleus» l’ont emporté 16-0.

Il s’agissait de la deuxième fois en 2018, que la troupe de Danny Maciocia blanchissait les Redmen. Dans leur premier duel de la saison, les Carabins sont sortis gagnant par la marque de 33-0.

En 2016, lors du dernier affrontement entre les deux équipes du mont Royal en série, les francophones avaient eu le dessus 42-0.

Les duels des demi-finales sont prévus à 14h.