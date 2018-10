Le week-end culturel de Samian

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le livre Décoloniser le Canada du Grand Chef Ronald Derrickson et Arthur Manuel qui est un militant et grand défenseur de la cause autochtone de la Colombie-Britannique. On y retrace son parcours personnel, c’est vraiment passionnant. Le livre qui a paru cet été s’adresse tant aux Premières Nations qu’aux Canadiens. On y explique les diverses réalités, tout comme les traités non respectés. L’histoire et la politique se côtoient. C’est un livre coup-de-poing qui m’a beaucoup interpellé.

Quel est le prochain film que vous comptez voir ?

Photo courtoisie

Je ne veux pas manquer le film français Une prière avant l’aube qui raconte l’histoire d’un boxeur anglais qui est incarcéré dans une prison thaïlandaise, accusé de possession de drogue, qui va s’en sortir en pratiquant la boxe. En plus, le film est inspiré de l’histoire vécue du boxeur Billy Moore. Étant un fan de boxe, je pratique la boxe muay-thaï depuis longtemps, ce film m’interpelle. J’ai commandé le DVD et suis vraiment impatient de le visionner.

Quelle est l’exposition qui vous a séduit ?

Photo courtoisie

J’adore les expositions ! Je conseille fortement le Musée national de la photographie à Drummondville qui offre diverses expositions à l’année. Je viens de voir celle du chanteur canadien Bryan Adams qui exposait ses photos de différentes stars, dont Céline Dion, Michael J. Fox, Diana Krall et Wayne Gretzky. On peut y voir aussi une grande collection d’appareils photo des plus anciens aux plus modernes. C’est le genre d’endroit qui me passionne beaucoup étant moi-même photographe.

Quelle est l’émission de télé qui vous a interpellé ?

J’ai beaucoup apprécié le documentaire Demain, parcourir le monde des solutions où deux cinéastes français, Cyril Dion et Mélanie Laurent, entourés de quatre personnes, présentent des solutions possibles sur l’avenir en lien avec la crise climatique. On propose des pistes de solutions tant pour les crises écologiques que sociales. L’équipe a voyagé dans dix pays pour tenter de trouver des solutions aux scénarios les plus catastrophiques. C’est très positif ! Sinon, je ne regarde pas vraiment de série à la télévision.

Quelle est la musique qui suscite votre intérêt ?

Photo tirée de facebook

J’ai récemment téléchargé la discographie complète de Bob Marley. C’est très fascinant de retomber dans cette musique. J’aime sa personnalité, mais surtout son message. Musicalement, c’est un génie, car il a réussi à rassembler énormément de gens à travers le monde avec une foule de styles musicaux différents. Il est l’une des rares personnes qui est parvenue à faire cela. C’est l’un des musiciens qui fait l’unanimité sur la planète. Ce sont des centaines de ses chansons que j’écoute en boucle !

