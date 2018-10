Lee Child, le père de Jack Reacher

Qu’on l’ait découvert au cinéma ou en dévorant tous les livres de Lee Child, Jack Reacher fait indiscutablement partie des plus grands héros américains.

Jack Reacher, vous connaissez ? Pour faire court, il est né dans l’esprit de l’écrivain britannique Lee Child – James D. Grant de son vrai nom – il y a déjà plus de 20 ans. Après avoir longtemps travaillé dans le milieu de la télévision, Lee Child s’est en effet tourné vers l’écriture lorsque l’entreprise qui l’employait a été contrainte de le licencier. Comme quoi à quelque chose malheur est bon puisque son premier roman, Du fond de l’abîme, est aussitôt devenu un best-seller.

« Jack Reacher est un personnage universel qu’on retrouve même dans la mythologie japonaise, explique l’auteur, qui vit maintenant à New York. Ancien major de la police militaire américaine, il voyage à travers les États-Unis sans transporter grand-chose d’autre que sa brosse à dents et partout où il s’arrête, ce mystérieux étranger solitaire a le don d’arriver juste à temps. » Un juste à temps qui, dans Bienvenue à Mother’s Rest, le 20e opus des aventures de Jack Reacher, coïncidera avec le meurtre d’un détective privé ayant jadis appartenu au FBI.

« À l’instar de tous les autres tomes de la série, j’ai entamé la rédaction de ce livre sans faire de plan parce que j’aime la spontanéité, précise Lee Child. J’ai donc commencé par écrire un premier bon paragraphe, en espérant ensuite enchaîner avec un deuxième bon paragraphe. Ce qui peut être dangereux, car chaque fois, je n’ai aucune idée de ce qui va se produire. Pour Bienvenue à Mother’s Rest, j’avais seulement en tête de vastes espaces et l’image de quelqu’un qui y serait enterré, mais je ne savais pas qui et pourquoi ! »

Bienvenue en enfer

C’est par pure curiosité que Jack Reacher débarquera à la gare de Mother’s Rest, un bled de l’Oklahoma entouré de champs de blé et de silos à grains comptant moins de 1000 habitants. Désireux de découvrir l’origine de cet étonnant nom de ville, il décidera ainsi d’y rester une nuit afin de questionner les habitants du coin à ce sujet. Mais contre toute attente, c’est surtout la présence de Michelle Chang qui finira par retenir son attention. Ex-agent spécial du FBI, elle cherche partout son collègue détective Keever, qui l’a appelée en renfort dans ce trou sans avoir eu le temps d’en donner la raison ou de lui expliquer sur quel dossier il travaillait.

L’arrivée de Jack Reacher sera donc pour elle une véritable bénédiction car, bien sûr, il ne pourra s’empêcher de lui proposer son aide. Non seulement parce que Chang est franchement jolie, mais parce qu’il semble se passer de drôles de trucs dans les parages. Par exemple, depuis l’instant où il est descendu du train, il a constamment été pris en filature. Et très vite, les gros bras de cette ville-étape complètement isolée du reste du monde lui feront comprendre qu’il n’est pas du tout le bienvenu à Mother’s Rest. « Depuis que je suis romancier, j’ai compris que tout ce qu’on pouvait imaginer finissait par se produire quelque part, confie Lee Child. Il n’y a pas de limite à ce que les gens peuvent faire et oui, je pense qu’il y a présentement aux États-Unis plusieurs patelins aussi bizarres que Mother’s Rest, des patelins où il peut [nous] arriver n’importe quoi. »

L’après-Tom Cruise

Se lisant à la vitesse de l’éclair – les rebondissements sont tellement nombreux qu’il est assez difficile de ne pas vouloir en découvrir la suite ! –, ce nouveau Jack Reacher remplit parfaitement son mandat : nous arracher presto du quotidien pour nous offrir quelques bonnes doses d’adrénaline et une finale à faire dresser les cheveux sur la tête.

Une autre excellente nouvelle ? Après nous avoir divertis au grand écran avec Jack Reacher et Jack Reacher : Sans retour, les aventures de Jack Reacher devraient très prochainement être adaptées en série télé. « Nous en sommes encore à l’étape des pourparlers, car même s’ils ont été amusants à réa­liser, les films ne permettent pas d’exploiter une histoire narrative normale, souligne Lee Child. Chacun de mes livres pourrait ainsi être couvert en 12 ou 13 heures, et comme les lecteurs ont fortement réagi au physique de Tom Cruise [Jack est un colosse alors que Tom Cruise est assez petit], tout ce que je peux dire de plus, c’est qu’on va choisir un autre acteur pour jouer le rôle de Jack Reacher. »