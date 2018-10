L’effaceur magique?

Par l’utilisation de ce mécanisme, la liberté de religion et le droit à l’égalité ne pourraient servir de point d’appui pour contester la validité constitutionnelle de la loi proposée, qui serait alors incontestable devant les tribunaux et resterait intacte.

Et comme tout employeur, le gouvernement ne peut pas faire de discrimination dans le renvoi et les conditions de travail de ses employés, comme le prévoit la Charte québécoise.

Cela signifie qu’il devra respecter son obligation d’accommodement raisonnable, en assouplissant sa norme d’emploi discriminatoire et en explorant diverses mesures pour maintenir le lien d’emploi, à moins qu’il n’en résulte une contrainte excessive dans son organisme.

L’obligation d’accommodement raisonnable de l’État-employeur pourrait donc ici servir de bouclier contre l’utilisation de la clause dérogatoire par la formation politique de François Legault, et ainsi sauver l’emploi de fonctionnaires vis-à-vis desquels des mesures d’accommodement seraient envisageables.

Sébastien Parent est chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et à Polytechnique Montréal, et chercheur doctoral au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail.