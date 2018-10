L’effeuillage réinventé

Quel plus beau spectacle que celui de voir et d’apprécier la magnificence de la sensualité. Apprenez, si vous le souhaitez, à laisser tomber vos vêtements dans votre intimité pour celui ou celle que vous aimez... Par quel type de strip-tease vous laisseriez-vous tenter ?

L’effeuillage dans l’intimité est une façon extraordinaire de faire monter la tension sexuelle ! Mais c’est aussi un bon moyen de faire plaisir à tous nos sens. Il suffit de bien choisir le moment, d’être en confiance et de s’abandonner aux rythmes d’un air lascif ou coquin. Saviez-vous qu’il existe différents types de strip-teases ? En voici quelques-uns...

« L’art de se déshabiller en musique existerait depuis la Grèce antique, sur scène et en comédie. Mais le strip-tease moderne est né à Paris, plus précisément au Moulin Rouge. Mona, adepte du Bal des quat’z’arts, ôte ses vêtements en musique, inaugurant là le retour d’un art que la pudeur avait fait tomber dans l’oubli. Depuis, le strip-tease s’est importé dans toute l’Europe et les États-Unis. Après plusieurs décennies où le strip-tease semblait cantonné aux clubs malfamés et tripots, l’effeuillage revient aujourd’hui et se pratique aussi bien dans la chambre nuptiale que dans une chic discothèque.

Le burlesque et néo-burlesque : Il fait du strip-tease un véritable show esthétique, où danse et accessoires prennent beaucoup plus d’importance que le déshabillage. Les hommes y admirent des femmes peu timides, prêtes à jouer de leur image érotique pour mieux détendre l’atmosphère. Plein d’accessoires loufoques, qui vont des ballons aux boas de plume, en passant par les bijoux les plus excentriques sont utilisés.

Le lap dance : Une chaise, un spectateur, une danseuse. Les règles du jeu se fixent à l’avance : le client peut seulement voir ou également toucher ; la danseuse a le droit, ou non, de toucher celui qu’elle doit satisfaire. Le tout se fait au sein du club ou dans une “champagne room”, pour un peu plus d’intimité.

La pole dance : Une barre en fer, et l’imagination s’enflamme. Mais la pole dance n’est pas seulement un strip : c’est un spectacle gracieux, sportif et acrobatique. Au point que nombre de professionnelles aujourd’hui sont d’ex-danseuses classiques, athlétiques et capables des figures les plus impressionnantes.

Les go-go dancers : À New York, le Peppermint Lounge organisait des soirées twist dans les années 60 où les filles se retrouvaient souvent à danser sur les tables. Elles portaient alors des go-go boots à la mode, ce qui aurait donné l’origine du nom. Une autre version suppose que les premières go-go danseuses sont apparues au fameux Whisky a Go Go, le célèbre club de Los Angeles. Toujours est-il que ces drôles de strip-teaseuses ont conquis l’Europe et même l’Asie, plus particulièrement en Thaïlande, qui compte nombre de gogo clubs. »

Extraits tirés d’un texte de Faris Sanhaji, « Les différents strip-teases », Doctissimo.