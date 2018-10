Les 50 meilleurs vins à moins de 15$

Cette année encore, Les Méchants Raisins ont retenu pour vous les 50 meilleurs vins sous la barre des 15 $.

On trouve à la SAQ pas moins de 777 références dans cette gamme de prix, comparativement à environ 500 en 2014. Mais, est-ce possible de trouver une bonne bouteille à ce prix ? Évidemment, oui ! Les vieux pays d’Europe restent les champions de la qualité. Sans surprise, la France, le Portugal, l’Italie et l’Espagne se démarquent avec plus de 90 % des choix dans ce palmarès : marchandisation des vins pas chers. Ces derniers restent néanmoins les champions de la qualité.

Buvez moins. Buvez mieux.