Les mères porteuses et les donneurs de sperme plus facilement dédommagés

Le gouvernement fédéral veut légiférer afin que les mères porteuses puissent se faire rembourser plus facilement certaines des dépenses liées à leurs grossesses, comme les vêtements de maternité ou encore les frais juridiques et médicaux.

Sous certaines conditions, une femme qui porte l’enfant d’un autre couple pourrait même aller jusqu’à demander à ce dernier de la dédommager pour les heures où elle a dû s’absenter du travail.

Même les frais de transport pour les simples donneurs de sperme ou d’embryons sont couverts dans le projet de règlement dévoilé vendredi par la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor.

Éclaircir la loi

La Loi sur la procréation assistée, qui date de 2004, interdit formellement toute rémunération tant pour les donneurs que pour les mères porteuses, mais permet cependant les compensations.

Les conditions n’avaient jusqu’ici jamais été balisées. La consultation se poursuit jusqu’au 10 janvier prochain.

Il n’est par contre pas question pour l’instant d’ouvrir la voie à la rémunération, comme le demande le député libéral Anthony Housefather.

Le député de Mont-Royal a déposé en mai un projet de loi privé pour permettre aux mères porteuses et aux donneurs de sperme d’être payés. Plusieurs organismes, dont le Conseil du statut de la femme, s’y opposent, de peur de créer une industrie parallèle.

Plus facile de faire un don

Santé Canada a du même coup annoncé que les hommes ayant déjà eu des relations sexuelles avec d’autres hommes ne seront plus systématiquement exclus pour le don anonyme de sperme, mais ils devront tout de même s’être abstenus six mois avant d'en faire un. Les règles entourant les dons dirigés, soit lorsque le donneur connait le couple, seront aussi assouplies, de manière à permettre notamment aux hommes gais de donner plus facilement.