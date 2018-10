Les Raiders brisés

C’était en 2016, il y a deux ans seulement. Mais peut-être qu’il ne s’agissait que d’un simple mirage... Quoi qu’il en soit, les Raiders sortaient d’un interminable calvaire de 14 ans. Après moult reconstructions déconstruites, ils se pavanaient avec un dossier de 12-4, une place en séries et des rêves glorieux. Deux ans seulement, donc, et tout est en ruines.

Le problème, ce n’est pas l’échange d’Amari Cooper contre un choix de première ronde. Sur ce coup, les Raiders ont obtenu une excellente valeur pour un receveur qui est encore jeune (24 ans), mais qui ne produit pas depuis deux ans et dont certains remettent en doute les habitudes de travail.

Ce qui est si dramatique chez les Raiders, c’est que depuis l’arrivée tant saluée de Jon Gruden à la barre l’hiver dernier, la vision semble complètement floue.

À l’heure actuelle, les Raiders foncent tête première dans un mouvement jeunesse, eux qui ont accumulé cinq choix de première ronde pour les deux prochains repêchages.

Mais pourquoi dans ce cas Gruden a-t-il embauché des vétérans usés comme le receveur Jordy Nelson, le porteur Doug Martin et le secondeur Derrick Johnson (remercié depuis) avant la saison ?

Quant à l’échange de Khalil Mack, outre le fait d’épargner les dollars de son contrat, la décision demeure totalement incompréhensible. Une reconstruction peut très bien se faire autour d’un noyau central sans annihiler ce même noyau.

Carr sous d’autres cieux ?

Ce travail de reconstruction (ou de destruction, c’est selon) ne semble pas terminé. Si l’on se fie aux informations qui circulent, le maraudeur Karl Joseph, choix de premier tour en 2016, serait lui aussi sur le marché.

Et voilà que des rumeurs émanent à l’effet que le quart-arrière Derek Carr pourrait aussi être disponible. Gruden peut le nier, mais il a promis une semaine avant l’échange de Cooper que son receveur serait une « part importante de l’attaque pour le futur »...

Semble-t-il que Carr, qui n’a pas caché sa souffrance lorsqu’il a été frappé 16 fois face aux Seahawks il y a deux semaines, aurait « fracturé » le vestiaire en ne s’affichant pas comme un vrai dur qui encaisse.

Si c’est vrai, plusieurs joueurs marginaux dans ce vestiaire devraient se demander comment Carr a composé au fil du temps avec trois os fracturés dans son dos, une fracture du péroné, un doigt cassé, des côtes endolories, une commotion et quoi encore ?

Jon Gruden ne semble pas sur la même longueur d’onde que le directeur général Reggie McKenzie, devenu un simple exécutant. L’entraîneur n’a jamais hésité à dénoncer la faible qualité du talent dont il a hérité de McKenzie.

De l’équipe de 2016 qui a semé tant d’espoir, seuls quatre partants demeurent à l’attaque, dont trois sur une ligne offensive de plus en plus poreuse.

Au moins, le repêchage s’annonce riche pour les Raiders dans les deux prochaines années, mais encore faut-il viser juste. Et à voir le premier choix de Gruden au printemps, le bloqueur Kolton Miller, ce n’est pas rassurant.

Pour une équipe qui en est à ses derniers miles devant ses loyaux partisans d’Oakland, l’actuelle direction est plutôt disgracieuse.

5 points à surveiller

1. À la mi-saison

Le temps file et c’est déjà la mi-saison. À ce jour, il y a encore 18 équipes qui montrent un dossier de ,500 ou mieux. Depuis que le format actuel des séries a été adopté en 1990, 88 % des équipes de séries montraient un dossier gagnant après sept matchs. À l’inverse, seulement 11 % des équipes montrant une fiche de ,500 ou moins après sept matchs se sont faufilées en éliminatoires.

2. L’ouragan Mahomes

Le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes ne dérougit pas. Il a déjà accumulé 22 passes de touché cette saison et avec trois autres face aux Broncos, il deviendrait le troisième joueur seulement dans l’histoire à atteindre le plateau des 25 en huit matchs. Peyton Manning a réussi l’exploit deux fois (26 en 2004 et 29 en 2013) et Tom Brady une fois (30 en 2007). Pas une banale compagnie !

3. La fin pour Bortles ?

La journée débute dès 9 h 30 avec un match entre les Jaguars et les Eagles à Londres. Les yeux seront rivés sur Blake Bortles, qui a été relégué au banc dimanche dernier. Le demi défensif des Eagles, Malcolm Jenkins, n’a pas hésité à dire cette semaine qu’en regardant la vidéo des Jaguars, « on a la preuve que Colin Kaepernick mérite du travail ». Ce jab à l’endroit de Bortles n’a rien de subtil et un autre faux pas du quart des Jaguars pourrait le reléguer au banc pour de bon.

4. Beckham contre Norman

Comment oublier certains duels endiablés entre le mercuriel receveur des Giants, Odell Beckham, et le demi de coin volubile des Redskins, Josh Norman ? Il est arrivé à Norman de faire perdre complètement la tête à son opposant, reconnu à l’avance pour son bouillant tempérament. Ce duel sera de nouveau critique dans le match de dimanche entre les rivaux de division.

5. Date limite des échanges

Déjà, plusieurs échanges ont eu lieu durant la semaine, avec le receveur Amari Cooper qui est passé aux Cowboys, le demi de coin Eli Apple chez les Saints et le plaqueur Damon Harrison aux Lions. Les rumeurs sortent de partout à l’approche de la date limite des transactions, mardi. Le demi de coin étoile Patrick Peterson, des Cardinals, est un nom qui circule. Plusieurs informateurs s’attendent à des mouvements plus frénétiques que par le passé.