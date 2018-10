Les sous-espèces du tigre nuisent à sa survie

TORONTO | L’arrivée vendredi de deux tigres de Sibérie au zoo de Toronto n’y changeront rien: l’absence de croisements passés entre les sous-espèces de tigres menace la diversité génétique de l’espèce et de sa survie.

Une étude sino-russo-américaine qui se fonde sur le séquençage génétique de ces grands félins et publié jeudi dans Current Biology a statué sur l’existence de six sous-espèces, une question qui a longtemps été débattue chez les zoologues et qui limitait les efforts de préservation de l’espèce, en général.

«L’absence de consensus sur le nombre de sous-espèces de tigres a partiellement entravé l’effort mondial visant à rétablir une espèce en voie d’extinction», a expliqué au Toronto Sun, Shu-Jin Luo, auteur de l’étude de l’Université de Pékin à Beijing.

L’étude relève surtout que ces six sous-espèces n’ont que peu ou pas interagit entre elles, ce qui menace la diversité génétique de l’espèce, puisqu’il ne reste que 4000 tigres, toutes sous-espèces confondues, sur la planète, dont 500 tigres de Sibérie, parmi lesquelles Kira et Vasili, qui ont fait leurs premiers pas au zoo de Toronto.

«Les tigres ne sont pas tous pareils, a déclaré Shu-Jin Luo, ajoutant que la taille de leur corps et la couleur de leur fourrure étaient différentes. Les tigres de Russie sont distincts de ceux de l'Inde. Même les tigres de Malaisie et d'Indonésie sont différents.»

Inverser le déclin des tigres signifie «maximiser les efforts visant à préserver la diversité génétique, le caractère unique de l'évolution et le potentiel de l'espèce “panthera tigris”», a conclu l'étude.

Outre le tigre de Sibérie, il existe encore des spécimens du tigre du Bengale, de Chine méridionale, de Sumatra, d’Indochine et de Malaisie. Le tigre de la Caspienne, de Java et de Bali sont réputés éteints.

Le tigre est menacé en raison de la destruction de son habitat au profit de l’humain et du braconnage, afin d’obtenir des parties utilisées en médecine traditionnelle ou comme symbole de stature sociale dans les sociétés asiatiques.