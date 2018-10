Mort de Jimmy Accurso: l’animatrice Valérie Taillefer en deuil

L’animatrice de télévision Valérie Taillefer formait un couple depuis plus d’un an avec Jimmy Accurso, qu’elle avait connu à l’adolescence.

Le fils aîné de l’entrepreneur déchu Tony Accurso est mort dans un violent accident de la route, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans les Laurentides.

La discrète relation était sérieuse au point d’entraîner l’acquisition d’une immense île privée à Estérel, dans les Laurentides.

Le couple avait acheté la propriété en parts égales pour 1,8 million $.

Mon refuge

« Il y a quelques mois, je tombais en amour avec cette propriété. Une île privée de deux acres et demi dans les Laurentides, sur laquelle se retrouve une maison si rustique qu’on s’y sent instantanément bien. C’est maintenant mon refuge et l’endroit où j’ai envie de vieillir avec mon amoureux et nos enfants », indiquait-elle sur ses réseaux.

Le couple se connaissait depuis l’adolescence, mais leur idylle n’a débuté qu’en septembre 2017.

« J’ai quelqu’un dans ma vie, depuis un bon neuf mois. C’est une personne qui n’est pas connue. Je suis au paradis. J’ai trouvé le mien. J’ai trouvé l’amoureux pour le reste de ma vie », avait-elle confié au Journal, en mai dernier.

Près de la maison

L’accident qui a coûté la vie à son conjoint est survenu à une quinzaine de kilomètres seulement de leur résidence.

Jimmy Accurso était aussi propriétaire d’une maison, voisine de celle de son père, Tony, à Deux-Montagnes.

La femme de 41 ans qui a parfois fait les manchettes pour ses précédentes relations avec Jean Airoldi et François Lambert a récemment mis en vente sa demeure de l’île des Sœurs, à Montréal, pour 1,8 M$.

Endeuillée, elle n’a pas souhaité émettre de commentaires lorsque nous l’avons contactée.