Ottawa veut s’attaquer aux drones

OTTAWA | Préoccupé par la « menace réelle » des drones autour des prisons fédérales, Ottawa cherche à se doter pour une première fois d’un système pour les intercepter au cours de livraisons illégales de drogues et d’armes.

« C’est une excellente nouvelle, il était temps, s’est exclamé d’emblée Frédérick Lebeau, président régional du Québec pour le syndicat des agents correctionnels du Canada. Le Canada est en retard d’au moins deux ou trois ans dans ce dossier. Les drones sont plus efficaces et on voit maintenant des livraisons directement à la fenêtre des cellules des détenus. »

Photo courtoisie

Le 17 octobre, Services correctionnels Canada (CSC) a lancé un appel demandant aux entreprises canadiennes de leur proposer des technologies qui permettent non seulement de détecter les drones, mais aussi de les intercepter avec leurs colis illégaux lorsqu’ils s’approchent d’un pénitencier.

1 million $

Si une idée est acceptée, Ottawa s’engage à la financer à hauteur d’environ 1 million $ pour en arriver à un prototype qui pourra être testé dans ses établissements.

Au Québec, on compte six pénitenciers fédéraux, dont Archambault, Port-Cartier et Donnacona qui sont à sécurité maximale.

« L’utilisation de drones est perçue comme un risque émergent en raison de leurs capacités croissantes et de leurs coûts qui diminuent. Ils représentent un moyen accessible d’introduire des objets interdits dans un établissement, de faire diversion ou de faire de la surveillance discrète », explique CSC dans le document.

« La menace réelle ne vient pas du véhicule aérien non habité en soi, mais du contenu de la charge utile qu’il transporte », poursuit CSC.

Questionnée à savoir quels types de technologie intéressaient le gouvernement, la porte-parole Esther Mailhot a indiqué qu’il n’y avait pas encore d’attentes précises.

Pour les prisons sous la responsabilité de la province, plusieurs médias ont rapporté que Québec comptait aussi lancer des projets pilotes pour trouver un système anti-drone.

Plus visibles

Si SCC n’est pas capable de chiffrer le nombre d’incidents impliquant des drones dans les dernières années, le ministère admet que ces appareils sont aperçus de plus en plus autour des établissements fédéraux. Ils sont notamment capables de transporter des drogues, de l’alcool et même des petites armes à feu.

« On voit une hausse certaine des stupéfiants de contrebande dans les prisons, notamment, et il y a clairement une corrélation à faire avec les drones », a réagi le M. Lebeau.

Des solutions utilisées ailleurs dans le monde

Des aigles chasseurs

Les Pays-Bas en ont étonné plusieurs lorsque le gouvernement a annoncé une solution fort originale pour combattre les drones autour des prisons : des aigles dressés pour les traiter comme des proies.

« C’est une solution low-tech pour un problème high-tech », avait expliqué un porte-parole de la police nationale en 2016.

Or, un an après le début de l’expérience, la police néerlandaise a dû abandonner le projet, car les aigles avaient abdiqué face aux drones, devenus trop rapides et manœuvrables.

Des appareils défensifs

En attendant de trouver une solution plus automatisée, plusieurs établissements carcéraux américains se sont procuré leurs propres drones équipés de radars pour identifier les appareils qui s’approchent des murs des prisons.

Parfois, ceux-ci sont aussi armés d’outils qui leur permettent de s’attaquer aux appareils illégaux.

Systèmes de radars

Une prison fédérale dans l’État de la Georgie a plutôt opté pour un système complexe de détection qui permet de déceler et de localiser les signaux radio émis par d’autres drones à proximité.

Lorsqu’un de ces appareils est repéré, les gardes peuvent ensuite tenter de l’intercepter avant qu’il ne se rende à destination ou trouver l’endroit de livraison avant le détenu.