Pas de moment de répit

Andrew Shaw qui écope d’une autre pénalité à faire grimacer les entraîneurs et ses équipiers. Joel Armia qui, jusque là, avait connu un match intéressant, fait sauter les patins d’un rival. Savait-il pourquoi il était sur la surface de jeu avec un peu plus d’une minute à faire à la rencontre ?

Sûrement pas pour écoper d’une pénalité de... paresse.

Le Canadien, comme à Ottawa, samedi dernier, a eu des écarts de conduite qui, éventuellement, auront des conséquences. Gaspiller des points dans une ligue aussi compétitive vient vous hanter à un certain moment.

Mais, il y a aussi la réalité.

Une équipe ne peut se permettre le moindre répit. Encore moins si elle ne possède pas le talent des équipes bien nanties.

Les Sabres de Buffalo n’ont toujours pas les effectifs pour s’attaquer à l’impensable. Sauf qu’ils vont dans la bonne direction. Comme le Canadien, à cet égard, du moins les résultats du début de la saison semblent confirmer cet état de fait.

Maintenant, pourra-t-on maintenir le rythme ?

Erreur d’exécution

Jeudi soir, les Sabres ont été plus coriaces. Plus intenses. Ils ont bousculé au bon moment et les vétérans se sont démarqués.

On pourrait s’arrêter sur la décision de garder Charles Hudon, encore une fois, dans les gradins. On pourrait s’élever contre les erreurs de jugement de Andrew Shaw ? On pourrait à la rigueur s’attarder sur l’utilisation des gardiens, bien que Antti Niemi n’ait rien à se reprocher.

On en arrive à la conclusion que les Sabres étaient une meilleure équipe.

On a beau dire oui, mais si le Canadien avait été plus intelligent dans l’exécution. Si le Tricolore avait été plus alerte dans son propre territoire. Si le Canadien avait été plus discipliné.

Si... oui, d’accord. Le résultat aurait pu être différent.

C’est plausible.

Mais, dans les faits, les Sabres avaient une éthique de travail plus appliquée. Ils auraient pu baisser les bras, surtout après le premier but marqué par Max Domi au tout début du match.

Non. Ils ont accéléré le pas. Ils ont invité l’adversaire à puiser dans sa banque d’énergie. C’est un match de la division Atlantique, alors on doit hausser la compétition.

Les Sabres ont poussé la note et, subitement, le Canadien pourtant une équipe rapide, une formation vaillante, n’a pu répondre aux attaques répétées.

En troisième période, ça n’allait plus pour la troupe de Claude Julien. Le long des rampes, les Sabres semblaient plus à l’aise et par conséquent plus effrontés.

Pas de soutien pour Niemi

J’avoue, par ailleurs, que la gestion de l’horaire de Carey Price soulève bien des interrogations. Au risque de me répéter, Antti Niemi n’a pas perdu deux points à Buffalo. Au contraire, il a tenu le coup. Mais, il n’a pas obtenu l’appui escompté.

Carey Price avait joué mardi. Il aurait pu jouer deux jours plus tard. Cela aurait-il affecté son prochain départ, ce soir à Boston ?

N’est-il pas rémunéré comme le meilleur gardien de la planète ?

Alors... Bon, je sais, Price ne s’est pas démarqué depuis le début de la saison. Il n’a pas fait la différence.

Il reste tout de même qu’il est, selon les décideurs de l’organisation, celui qui peut modifier la donne et permettre au Canadien de rêver.

Impressionnant

N’oublions pas, les points récoltés en octobre exercent toujours un impact important en mars.

Par ailleurs, Max Domi impressionne. Il est en train de donner raison aux dirigeants de l’équipe qui le voyaient dans un rôle de joueur de centre.

Jusqu’ici, l’expérience se veut concluante...

La vie d’un recruteur

Alain Chainey est un fin raconteur. C’est pourquoi le livre qu’il vient de publier avec la complicité de Frédéric Lord, de TVA Sports, est du bonbon.

Chainey raconte le quotidien d’un recruteur, sa carrière mouvementée, et les événements qui ont failli lui coûter la vie en République tchèque.

Vous allez apprécier son humour, sa façon de livrer des anecdotes, parce que les recruteurs vivent des expériences uniques. Il vous conduit dans des endroits où ce n’est pas toujours rassurant de s’aventurer.

Je connais Alain depuis les années de la Ligue collégiale AAA. Je l’avais embauché comme entraîneur du Collège Français, lors de ma courte expérience comme directeur général. Il n’a dirigé aucun match. Une semaine après son embauche, il me téléphone pour me dire qu’il a reçu une offre pour occuper un poste d’entraîneur adjoint avec les Nordiques.

Wow.

On connaît la suite des événements. C’est dans le rôle de recruteur-chef pour les Ducks d’Anaheim qu’il a connu des moments exceptionnels.

« Cependant, je n’oublierai jamais la journée du repêchage alors que nous avions la chance de choisir Erik Karlsson. Sauf que le patron, Brian Burke, refusa qu’on recrute un défenseur de 160 livres à l’époque. Ce fut la seule fois qu’on ne cautionna pas le choix de notre groupe. »

Déjà une révision

Les gouverneurs de la LNH ne se sont toujours pas prononcés sur la candidature de Seattle (une simple formalité qui sera confirmée en décembre) que déjà les plans pour une refonte des deux divisions de l’Association de l’ouest sont prêts pour approbation. Ce ne sera pas tellement compliqué pour les gouverneurs puisque la proposition touche une équipe : les Coyotes de l’Arizona passeraient à la division Centrale, et ainsi, l’équipe de Seattle camperait dans la division Pacifique.

Arizona dans la division Centrale, c’est une solution logique puisque, éventuellement, les Coyotes prendront la direction de Houston. On pourra alors créer une rivalité du Texas avec Dallas.