Ce n’est jamais facile de quitter un emploi qu’on n’aime plus pour se lancer en affaires. Imaginez quand on est heureux dans son poste !

Ian Bussières était chargé de projet TI chez Cognibox, à Shawinigan. Il travaillait au sein d’une bonne équipe, il avait un rôle clé dans l’organisation, une liberté d’action et des possibilités d’avancement. Mais un jour, il a senti « l’appel de l’entrepreneuriat ». Et il était trop fort pour y résister.

En 2016, avec ses associés, les frères Alexis et Félix-Antoine Huard, il a cofondé Rum&Code, qui se spécialise dans la création de logiciels et d’applications mobiles et web.

« On voulait être notre propre patron et travailler à notre façon sur des projets qui nous inspirent », explique Ian Bussières.

Des valeurs fortes

Ils ont rapidement décroché un premier contrat qui a été suivi par plusieurs autres. Ils ont aujourd’hui des clients jusqu’aux États-Unis.

« Le développement est plus rapide que prévu. On avait établi un plan sur cinq ans, mais au bout de 18 mois, on avait atteint tous nos objectifs », raconte le jeune entrepreneur.

La jeune entreprise a triplé son chiffre d’affaires et augmenté ses effectifs à 13 personnes. Le printemps dernier, elle a dû quitter le DigiHub, un incubateur d’entreprises technologiques, pour s’installer au centre-ville de Shawinigan.

Les dirigeants visent toutefois une « croissance contrôlée » et prennent leurs décisions de façon à ce que l’équipe puisse absorber l’augmentation des ventes.

Ils ont mis au sommet de leurs priorités le bonheur au travail et l’excellence dans l’exécution des mandats. Ils s’assurent d’offrir des conditions d’emploi avantageuses et un environnement de travail stimulant. Leur souci : monter une équipe forte où le potentiel de chacun est maximisé et valorisé.

« À l’embauche, chaque recrue doit choisir un superhéros auquel elle s’identifie. On a, par exemple, un employé qui est Hawkeye, l’archer qui ne rate jamais ses cibles. Une autre a opté pour Scarlett Witch, qui est capable de lire dans les pensées. »

Pour sa part, Ian Bussières, c’est le Capitaine America de Rum&Code, « un homme qui a de bonnes valeurs et du leadership ».

Malgré tout, le défi du recrutement se pose pour Rum&Code comme pour toute entreprise technologique.

« On mise sur la formation continue et l’amélioration des processus pour favoriser la rétention », explique Ian Bussières.

Résilience et adaptation

À la fin de ses études à l’École de technologie supérieure, Ian Bussières a fait le choix de revenir travailler dans sa région natale. D’une part pour participer au développement économique de Shawinigan qui venait de prendre un virage vers les technologies. Aussi pour le cadre de vie qui facilite la conciliation famille et travail.

« On a ainsi le beurre et l’argent du beurre », dit-il.

Quel bilan trace-t-il après deux ans comme dirigeant d’une start-up ?

« Démarrer une entreprise, c’est comme avoir un enfant : c’est toujours plus difficile qu’on pense ! Mais ce n’est pas au point de tout lâcher. Il faut être résilient et savoir pivoter. Il n’y a aucun plan qui sera suivi à la lettre. »

SON PARCOURS

Ian Bussières, 32 ans

Baccalauréat en génie des technologies de l’information, École de technologie supérieure, 2011

Chargé de projet TI, Cognibox, 2010 à 2016

Cofondateur de Rum&Code, 2016

UNE DE NOS MEILLEURES DÉCISIONS

« De m’associer à des gens qui partagent mes valeurs et qui ont des compétences complémentaires aux miennes. C’est la force de notre équipe. »

UNE DE NOS PIRES DÉCISIONS

« Avoir créé un poste d’expert du bonheur. Une excellente idée à première vue qui n’a pas donné les résultats escomptés. Le bonheur ne peut pas être la tâche d’une seule personne, c’est l’affaire de toutes les personnes. »

► Vous avez vécu la même expérience. Écrivez-nous : pmeinc@quebecormedia.com