Pour se faire peur

Photo courtoisie, Netflix

Cette nouvelle série franchement débarquée sur Netflix suscite actuellement de vives réactions. Des spectateurs ont déjà affirmé sur les différents forums avoir vomi, pleuré, fait de l’insomnie et même avoir perdu connaissance en visionnant la série. La semaine dernière, le maître de l’horreur, Stephen King tweetait que la série relevait du génie. Et la critique est unanime. The Haunting of Hill House est adaptée d’un roman d’horreur graphique de 1959 par Shirley Jackson. On y suit une famille témoin de phénomènes étranges dans le manoir qu’elle habite. Le quotidien y sera glauque, angoissant, terrifiant. Cette famille, marquée par le deuil, s’y retrouve 26 ans plus tard. L’ambiance est lourde, les silences souvent insoutenables, le rythme anxiogène. À l’image, Mike Flanagan a placé subtilement quelques indices. On la regarde en fermant parfois les yeux et surtout en se bouchant les oreilles pour ne pas trop se laisser envahir par la peur qui se dégage de la trame sonore et nos propres battements cardiaques qui ont tendance à augmenter par moments. The Haunting of Hill House oscille entre cauchemars et réalité nous maintenant sur le qui-vive. Plus on avance dans les épisodes, plus elle nous coupe le souffle comme elle le fait à ses personnages.