Promotion de l’État islamique: expulsé pour des messages sur Facebook

Un Britanno-Colombien va être expulsé du pays parce qu’il aurait fait la promotion du groupe armé État islamique sur Facebook.

Dans une récente décision, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) a statué que Othman Ayed Hamdan était un danger pour la sécurité du Canada et a émis une ordonnance d’expulsion.

Né aux Émirats arabes unis et citoyen jordanien, l’homme a obtenu l'asile au Canada en août 2014, selon le site internet Dailly Hive. Il aurait demandé le statut de résident permanent, mais sa demande a été déclarée abandonnée en août 2008.

À l’issue d’une enquête initiée en 2014, Othman Ayed Hamdan a été arrêté en juillet 2015 par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Trois accusations liées au terrorisme ont ensuite été déposées contre lui.

Il était soupçonné d’avoir fait la promotion répétée de l'État islamique sur Facebook en plus d’exprimer son soutien aux attaques terroristes de loup solitaire. Même s’il a été acquitté en 2017, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) l'a arrêté.

Au total, les autorités ont retenu 85 publications sur Facebook dans lesquelles il aurait soutenu et promu «des activités extrémistes et violentes au Canada et à l'étranger», et ce, entre septembre 2014 et juillet 2015.

Dans sa décision du 18 octobre, la CISR a rejeté l’affirmation de l’homme selon laquelle c’était seulement une «source d’informations alternatives».

«Si M. Hamdan n'a pas d'antécédents de violence, il a fait l'éloge des attaques de loups solitaires, a activement promu le groupe armé État islamique, a diffusé des instructions sur la manière de commettre des attaques et semble fasciné par l'extrême violence du groupe armé État islamique», lit-on également dans le jugement publié par Global.