«Pure joie» pour Max Muncy

Après joué les héros avec un circuit en solo en 18e manche, il va sans dire que Max Muncy flottait sur un nuage après le fameux troisième match de la Série mondiale entre les Dodgers de Los Angeles et les Red Sox de Boston.

«D’avoir la chance de frapper un circuit pour mettre fin au match, il n’y a évidemment pas beaucoup de mots pour décrire ça, a commenté Muncy, dont les propos ont été rapportés sur le site web du baseball majeur. Le sentiment vécu était de la pure joie et une excitation incroyable.»

Muncy aura mis fin au débat en catapultant l’offrande de Nathan Eovaldi de l’autre côté de la clôture.

«C’était un match extrêmement long, a ajouté Muncy. Beaucoup de lanceurs ont été utilisés. Tous les joueurs de position ont été envoyés sur le terrain. Il y a eu des blessures chez les deux équipes. Leurs gars sont amochés, nos gars sont amochés. Quand tu es en mesure de remporter un tel match, ça vient donner un peu de momentum pour la suite.»

Plus long que la Série mondiale de 1939

Fait inusité : la société STATS LLC notait au terme de la rencontre que ce troisième match de la Série mondiale entre les Dodgers et les Red Sox, disputé en sept heures et 20 minutes, aura duré plus longtemps que la Série mondiale de 1939 au complet. Les Yankees de New York avaient alors balayé les Reds de Cincinnati en quatre parties qui avaient totalisé sept heures et cinq minutes.

«C’était un grand match de baseball, a convenu le gérant des Red Sox Alex Cora, malgré la défaite des siens. Plus de sept heures, peu importe, les gens à la maison ont sans doute été éveillés jusqu’à la fin. C’est probablement l’un des meilleurs, sinon le meilleur match dans lequel j’ai été impliqué.»

Dans l’histoire des séries éliminatoires du baseball majeur, deux autres matchs avaient déjà nécessité 18 manches. En 2005, les Astros de Houston avaient vaincu les Braves d’Atlanta 7-6 dans le quatrième match d’une série de division dans la Nationale. Un dénommé Chris Burke avait tranché le débat avec une longue balle au grand plaisir des partisans de Houston. Plus récemment, en 2014, les Giants de San Francisco avaient joué le tour aux Nationals de Washington, également en série de division. Cette fois, c’est Brandon Belt qui avait réussi un circuit en début de 18e manche pour éventuellement permettre aux siens de l’emporter.