Quand on se compare...

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’énoncé

Les faits

« C’est vrai que les médecins ont intérêt à se comparer au reste du Canada s’ils veulent réévaluer leur rémunération, à cause de l’écart », dit Guillaume Hébert, chercheur pour l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques.

Les médecins spécialistes québécois gagnent environ 50 000 $ de plus que leurs confrères ontariens, alors que l’écart est de 33 000 $ de plus que la moyenne canadienne.

« Si on ajuste en fonction du coût de la vie, ils sont encore plus avantagés d’être au Québec. »

Mais il croit qu’il serait plus juste de comparer les salaires des médecins québécois avec ceux de leurs confrères ontariens, puisque « c’est toujours une meilleure comparaison comme société », et qu’il « y a plus de compétition et de risques de transferts de médecins », puisque l’Ontario est la province voisine.