Le Gala de l’ADISQ fête ses 40 ans. Née à l’aube du premier référendum, à une époque où le Canadien empilait les coupes Stanley et où un album s’appelait long jeu, microsillon ou 33 tours, la fête annuelle de la musique et de l’industrie du spectacle québécois a consacré nos plus grandes voix en plus d’être le théâtre de controverses mémorables. Voici les faits marquants des 39 premières éditions.

1979

Le tout premier Félix est remis au groupe Toulouse dans la catégorie meilleur album disco.

À tout seigneur, tout honneur, Félix Leclerc reçoit le trophée qui porte son nom en hommage à sa brillante carrière.

Dominique Michel et Denise Filiatrault partagent l’animation. « Le froid n’existait plus », écrit Le Journal.

La comédie musicale Starmania triomphe avec cinq prix. Claude Dubois et Fabienne Thibeault sont les premiers interprètes de l’année.

1980

Sur la vague de l’album Je ne suis qu’une chanson, Ginette Reno remporte quatre Félix.

Humour et musique s’allient : Yvon Deschamps anime le gala pour la première fois.

1981

La soirée appartient à Diane Tell qui repart avec quatre Félix grâce au succès Si j’étais un homme.

1982

En lice pour le Félix de la révélation de l’année, Céline Dion s’incline face à la comédie musicale Pied de Poule. Elle remportera finalement cette catégorie l’année suivante.

1983

Photo d’archives, Pierre Vidricaire

Premier scandale à l’ADISQ : Luc Plamondon pique une sainte colère contre les producteurs de spectacles qui refusent de verser des redevances aux auteurs.

Céline Dion gagne ses trois premiers Félix. Depuis, elle en a remporté 46, un record.

1984

Le premier vote populaire plébiscite Daniel Lavoie, grand gagnant du gala avec trois prix grâce à Tension, attention, et Céline Dion.

1985

Plus de doute, Céline Dion est la plus grande star du Québec. Après avoir chanté Une colombe, elle gagne cinq Félix.

1986

L’ADISQ célèbre Martine St-Clair, lauréate de quatre prix pour nous avoir chanté Ce soir, l’amour est dans tes yeux.

1987

Une autre chanteuse atteint le sommet. C’est au tour de Marjo de faire une razzia de quatre Félix avec ses Chats sauvages.

1988

Photo d’archives, Pierre Vidricaire

Couronnée révélation de l’année, Mitsou crée un malaise avec une blague ratée pendant que Daniel Lavoie échappe le Félix qu’il vient de gagner sur scène.

Johanne Blouin pleure en recevant un prix pour son album de reprises de Félix Leclerc, mort quelques mois plus tôt.

1989

Propulsé par l’immense succès de la ballade Hélène, Roch Voisine repart avec cinq Félix.

Les radios commerciales ont souvent été critiquées à l’ADISQ. Luc Plamondon, encore lui, les exhorte de faire jouer de la musique francophone à toute heure du jour.

1990

Photo d’archives, André Viau

Malgré l’enthousiasme de sa sœur Claudette qui présentait le prix (rappelez-vous son percutant « C’est Céliiiine »), Céline Dion refuse le trophée de l’artiste anglophone. « Je ne peux pas l’accepter. Je suis fière d’être Québécoise, mon public a compris que je ne suis pas une artiste anglophone. » L’ADISQ rajuste le tir et renomme la catégorie par la suite.

1991

C’est l’année de Julie Masse, étoile filante du show-business québécois, qui empile trois Félix, dont celui de la révélation de l’année au nez de Richard Desjardins.

1992

Richard Séguin frappe avec succès Aux portes du matin et gagne quatre prix.

1993

Pour la première fois, le Gala de l’ADISQ sort de Montréal et s’installe au Capitole de Québec.

Les Colocs s’installent dans le cœur des Québécois avec quatre Félix.

1994

Photo d’archives, André Viau

Daniel Bélanger met la main sur quatre Félix. Il deviendra au fil des ans le deuxième artiste le plus titré à l’ADISQ avec 22 trophées.

1995

Un petit nouveau qui va brasser la cage longtemps s’élève parmi les grands quand Éric Lapointe gagne ses deux premiers Félix.

Beau Dommage, qui vient de se reformer, amasse quatre prix.

1996

En direct de la Gaspésie, le nouveau visage Kevin Parent partage la vedette avec Céline Dion en remportant quatre Félix.

1997

En excluant Rock et Belles Oreilles qui mélangeaient humour et musique, Lise Dion devient la première humoriste à remporter le Félix de la révélation de l’année.

1998

Absente l’année précédente, Céline Dion anime pour la première fois le gala entourée de René Simard, Jean-Pierre Ferland et André-Philippe Gagnon.

1999

Après Starmania, une autre comédie musicale marquante écrite par Luc Plamondon fait un tabac à l’ADISQ alors que Notre Dame de Paris obtient quatre Félix.

Isabelle Boulay est sacrée interprète féminine. Elle va remporter le prix sept fois, ex æquo avec Céline.

2000

L’ADISQ remet son prix hommage à Guy Cloutier. Le prix lui sera retiré, cinq ans plus tard, après sa condamnation pour les abus sexuels qu’il a fait subir à Nathalie Simard.

2001

Garou prouve que son succès dans Notre Dame de Paris n’était pas un feu de paille en gagnant quatre Félix à la suite de la parution de son premier album, Seul.

2002

Le seul match nul de l’histoire de l’ADISQ dans les catégories d’interprètes survient quand Garou et Daniel Bélanger se partagent le prix masculin.

Un rappeur monte sur scène en plein gala pour se plaindre du traitement réservé au hip-hop.

2003

Le phénomène Star Académie envahit l’ADISQ avec deux Félix.

2004

Choqué de l’absence de Richard Desjardins, lauréat de trois prix, l’animateur Guy A. Lepage lance un de ses Félix en coulisses.

2005

« Réveillez-vous ! » Au tour de Pierre Lapointe de s’en prendre aux radios commerciales qui ne font pas assez jouer les artistes de la relève, juge-t-il.

2006

Début de l’association entre l’ADISQ et Louis-José Houde, qui prend les commandes à l’animation.

2007

C’est la soirée du groupe Mes Aïeux, qui complète un tour du chapeau grâce à son hymne Dégénérations.

2008

Pour ses 30 ans, le Gala de l’ADISQ rend un vibrant hommage de trente minutes à Céline Dion devant une foule de 10 000 spectateurs réunis au Centre Bell.

2009

C’est le grand retour de Ginette Reno : quatre Félix saluent son album Fais-moi la tendresse.

2010

Les anciens académiciens font la fête. Maxime Landry gagne quatre Félix et Marie-Mai remporte le premier de ses cinq Félix d’interprète féminine de l’année.

2011

Les Cowboys fringants sont élus groupe de l’année... même s’ils avaient expressément demandé à leurs fans de ne pas voter pour eux parce qu’ils avaient passé l’année du gala en écriture.

2012

La consécration pour Cœur de pirate : trois Félix.

2013

Cette fois, c’est au tour de Louis-Jean Cormier de connaître son moment de grâce avec quatre Félix.

2014

Le vent de fraîcheur se poursuit. Au tour d’Alex Nevsky d’éclore avec trois trophées.

2015

Photo d’archives, Joël Lemay

Jean Leloup revient en grand. Cinq Félix en récompense pour À Paradis City.

2016

Photo d’archives, Bruno Guérin

Sacrée révélation de l’année, Safia Nolin crée la polémique en raison de son style vestimentaire et des mots employés lors de ses remerciements.

L’ADISQ rend un hommage posthume à René Angélil.

2017