Trois pharmacies patrimoniales

Ne cherchez pas de Jean Coutu à Cuba, vous n’en trouverez pas. Les autres pharmacies pour Cubains sont nombreuses, même si on ne les remarque guère, car elles sont plus ou moins annoncées et ont des allures austères. Toutefois, les Cubains les fréquentent assidûment, car elles sont efficaces.

Les médicaments sont peu chers, à tel point que les Cubains vivant à l’étranger, lorsqu’ils viennent en visite chez leur famille, rapportent au retour de grandes quantités de médicaments, au cas où...

Je vous présente trois pharmacies qui ont une valeur patrimoniale et muséale. Elles ont toutes trois conservé leur charme d’antan tout en continuant à desservir la clientèle du quartier.

Pharmacie Sarrá

Située sur la rue Teniente Rey (# 41) au coin de la rue Compostela, dans la Vieille Havane, la pharmacie (drogueria) Sarrá est la plus ancienne de La Havane. En raison de son importance historique, elle fait désormais partie du Patrimoine mondial. Son vrai nom est la pharmacie La Reunion mais tous les Havanais l’appelaient par le nom de son propriétaire catalan, Ernesto Sarrá, qui a ouvert ce local en 1853. Ce pharmacien avait la réputation de préparer des médicaments miraculeux, et à prix populaires.

Son secret : dans le sous-sol de l’édifice, une source d’eau naturelle coulait, qui entrait dans la préparation de ses décoctions. Sa réputation s’étendait à toute la région des Caraïbes.

Ne manquez pas d’admirer son plancher d’origine en marbre, ses étagères murales en bois précieux, ses plafonniers, ses vitraux lumineux qui diffusent une lumière tamisée. Il y règne une ambiance feutrée qui rappelle celle des églises de notre enfance­­­.

Pharmacie Taquechel

Cette autre pharmacie-musée, ouverte en 1898 par le Dr Francisco Taquechel, est située sur la rue piétonnière Obispo (# 155), entre Mercaderes et San Ignacio, dans la Vieille Havane. On y admire une impressionnante collection de pots en porcelaine française du XIXe siècle, les lustres-araignées en cristal, un squelette dans un coffre en verre, un purificateur d’eau et divers objets utilisés, à l’époque, dans la fabrication des médicaments et potions diverses.

Pharmacie Johnson

Cette troisième pharmacie-musée, fondée en 1886, est située au coin des rues Obispo et Aguiar, dans la Vieille Havane, tout près de la précédente. Pendant quatre générations, la famille Johnson l’a rendue célèbre en raison des onguents, sirops et autres médicaments maison.

On fabriquait également, dans le laboratoire, des parfums, des insecticides et des désinfectants. En 2006, elle est passée au feu et les pertes ont été énormes. Étant donné son caractère patrimonial, on a procédé à sa restauration et elle a rouvert ses portes en 2012.