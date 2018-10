Un milliard pour annuler le contrat?

Il a même affirmé que l’annulation du contrat signé par l’ancien gouvernement Harper coûterait des milliards, soulignant qu’il ne pouvait pas en dire plus, le contrat contenant une clause de confidentialité.

Questionné à savoir quel montant semble le plus réaliste, l’expert en armement et professeur d’histoire au Cégep de Trois-Rivières Francis Langlois estime qu’il est difficile de le dire avec précision.

Daniel Turp, professeur de droit et instigateur d’une poursuite pour invalider la vente de ces véhicules, déplore que les détails du contrat ne soient pas publics. « C’est un contrat de la Corporation commerciale canadienne, ça justifie d’autant plus qu’on soit plus transparent », insiste-t-il.