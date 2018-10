Un précurseur dans le traitement de la cyberdépendance

À ce moment, j’avais l’intuition, évidente vous me direz, que cette problématique allait connaître un essor important, plus particulièrement auprès des adolescents. Compte tenu de nos responsabilités en tant que centres spécialisés en dépendance chez les adolescents, nous devions agir.

Un consommateur de drogues peut être facilement détecté par des effets physiques ou comportementaux apparents. Le cyberdépendant, lui, sera souvent plus discret et moins dérangeant pour son environnement, ce qui laisse peu d’indices pour sonner l’alarme. Les répercussions de cette dépendance n’en sont pas moins dramatiques que la surconsommation de cannabis ou autres substances addictives. L’isolement, les difficultés relationnelles et sociales, les problèmes de santé mentale et les autres effets pervers associés à la toxicomanie se retrouvent trop souvent dans le pedigree des cyberdépendants.