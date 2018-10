Un western sanguinaire à la Tarantino

Si on aime les histoires bien glauques, difficile de trouver mieux pour célébrer dignement l’Halloween !

Yvette et Dolores, les magnifiques filles chéries du très costaud John Lawrence Plugford, ont été kidnappées au cours de l’année 1902 et depuis, pas un jour ne passe sans que ce père affligé ne remue ciel et terre pour tenter de les retrouver plus ou moins saines et sauves. Un « plus ou moins » qui s’impose, car elles ont toutes deux été emmenées dans un ancien temple aztèque désormais désigné avec raison sous le nom de Catacumbas... puisque quantité d’hommes riches n’hésitent pas à venir y enchaîner les petites morts, les prostituées de ce bordel perdu au fin fond des montagnes étant réputées pour leur beauté et leur savoir-faire.

Glauque à souhait

En gros, voilà donc pourquoi John Lawrence Plugford a fini par se rendre au Mexique entouré de ses deux fils – un simple contremaître de ranch et un pochard patenté de 21 ans –, d’un Indien au regard perçant capable de tuer n’importe qui ou n’importe quoi avec ses flèches, d’un as de la gâchette patibulaire totalement dénué de scrupules, d’un esclave affranchi aux multiples talents et d’un dandy spécialement recruté pour jouer les clients argentés avides de luxure.

C’est d’ailleurs grâce à ce dernier, qui maîtrise en prime parfaitement l’espagnol, que toute cette bande de justiciers vengeurs parviendra enfin à se rendre jusqu’aux Catacumbas.

Âmes sensibles s’abstenir, parce que le sang va rapidement se mettre à gicler de tous bords, tous côtés. Mais à l’instar de Ridley Scott, qui est en train d’en tirer une adaptation cinématographique, on a beaucoup aimé.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Dégradation

Photo courtoisie

À défaut de sortir des sentiers battus, un polar bien noir qui saura distraire les plus téméraires le soir de l’Halloween. Car lorsqu’une jeune fille de bonne famille disparaîtra mystérieusement après être allée promener son chien, le détective chargé de l’enquête enchaînera les macabres découvertes. Bon à savoir, ce livre ne compte pas une seule virgule. Ce qui explique en partie pourquoi l’histoire est parfois assez pénible à lire...

Gare aux fantômes

Photo courtoisie

Si on a envie d’une lecture beaucoup plus légère et sympathique, il serait dommage de manquer ce 14e épisode de la série Agatha Raisin. Ce coup-ci, la colorée détective devra en effet enquêter sur l’assassinat d’une vieille femme détestable qui, avant d’avoir sa place attitrée au cimetière, se plaignait de recevoir régulièrement la visite de vilains fantômes !

La part des ténèbres

Photo courtoisie

Une réédition qui tombe à point nommé, parce que c’est l’un des très bons King. On y fera la connaissance de Thad Beaumont, un écrivain qui a longtemps écrit de sanglants thrillers sous le pseudonyme de George Stark. Le hic ? Dès l’instant où Thad décidera de ne plus jamais employer ce nom de plume, ses pires cauchemars commenceront à se matérialiser. Plaisir (et malaises !) garanti.

Dictionnaire Frankenstein

Photo courtoisie

On ne pouvait évidemment pas passer à côté de ce dictionnaire, qui explique de A à Z tous les aspects du célèbre roman Frankenstein de Mary Shelley... en débordant parfois un peu du cadre (on songe notamment aux entrées « Honoré de Balzac », « Monstres de cinéma » ou « Chansons »). Un petit livre surprenant qui se lit réellement tout seul !

Frissons garantis

Dracula – Les origines

Photo courtoisie

Arrière-petit-neveu de Bram Stocker, l’auteur du célèbre Dracula, Dacre Stocker reprend la plume – il a en effet déjà coécrit Dracula l’immortel – pour expliquer cette fois ce qui a bien pu pousser son légendaire aïeul à raconter l’histoire d’un vampire qui, encore aujourd’hui, continue à hanter les esprits. Et pour ce faire, il n’a pas hésité à remonter le cours du temps afin de nous mettre dans l’ambiance... en décrivant la très étrange enfance de Bram.

Né en 1847 dans un bourg portuaire situé à cinq ou six kilomètres de Dublin, le petit Bram a tout de suite côtoyé la mort de très près. Sans l’intervention d’Ellen Crone, une jeune nourrice dont les précédents employeurs ont été emportés par le choléra, il n’aurait de fait pas vécu plus d’une minute. Mais aussi géniale et efficace soit-elle, Ellen est surtout bizarre. Car en plus de disparaître régulièrement pendant des jours, le poids des ans ne semble avoir aucune prise sur elle...

En parallèle, on découvrira également peu à peu pourquoi, à 20 ans, Bram sera forcé de se barricader dans une pièce couverte de miroirs et de croix avec, pour seul compagnon, le cahier dans lequel il s’empressera de noter tout ce qui lui est arrivé depuis le mystérieux départ d’Ellen.

Un bon suspense à lire toutes portes closes... en ayant quelques tresses d’ail à portée de main !