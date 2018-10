Une 11e place savoureuse pour Valérie Grenier

La première épreuve féminine de slalom géant de la Coupe du monde cette saison a eu lieu samedi matin à Sölden, en Autriche, et la Franco-Ontarienne Valérie Grenier s’est hissée à la 11e position, son meilleur résultat en carrière dans cette discipline.

«Je suis tellement excitée, j’en reviens pas encore, a commenté l'athlète de 21 ans, par le biais d’un communiqué transmis par Canada Alpin. La Coupe du monde de Sölden est l’une des plus difficiles, je ne me faisais pas d’attente et je suis très contente de ma journée. C’est mon record personnel, une belle façon de débuter la saison pour moi!»

Après la première manche, Grenier pointait en 24e position et a réussi à grimper à la 11e place grâce à une solide performance en deuxième manche. Elle a ainsi réalisé le troisième meilleur chrono de cette seconde manche.

La Française Tessa Worley a obtenu la victoire, devant l’Italienne Federica Brignone et l’Américaine Mikaela Shiffrin.

De son côté, la Québécoise Marie-Michèle Gagnon n’a pu se qualifier pour la deuxième manche, mais elle était très près avec sa 32e place. Seulement le top 30 accède à la seconde course en slalom géant.

La Canadienne Candace Crawford a fait une vilaine chute au cours de la journée, subissant une blessure à la cheville droite.

Dimanche, toujours à Sölden, ce sera au tour des hommes de disputer leur premier slalom géant de la saison.