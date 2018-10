Une aventure qui ne fait que débuter

On peut avancer sans se tromper que leur 8e rang obtenu samedi au programme en couple ne freinera pas Camille Ruest et Andrew Wolfe vers leur idéal.

Leur participation aux Internationaux de patinage artistique de Laval ce week-end ne constituait rien de plus qu’une autre étape dans l’évolution de ce duo formé il y a à peine trois ans, aussi bien dire une fraction dans la longévité essentielle au succès des meilleurs couples sur patin de la planète.

« C’est sûr qu’on a des pensées olympiques, mais on s’est dit qu’il vaut mieux garder le focus sur notre travail au quotidien, en y allant une année à la fois », nous avait rappelé la patineuse originaire de Rimouski avant leur prestation de vendredi.

Il faudra attendre au terme de ce nouveau cycle olympique pour évaluer la teneur du couple qui a fini 18e aux championnats mondiaux en mars dernier, mais leur association pourrait marquer le début de quelque chose. Des indices s’échappent quand on apprend que c’est Camille elle-même qui a provoqué l’histoire.

Après divers essais jusque là, elle a décidé, en août 2015, trois mois avant d’avoir 22 ans, de se consacrer exclusivement à une carrière en couple... sans même compter sur un partenaire. « Maman, je me lance dans le vide et il y a même un risque de ne plus jamais patiner », nous a raconté sa mère, Édith Lévesque, en revenant sur cette scène avant la compétition.