Une île à 1,5 million$ par semaine

Après des années de travaux au bout du monde, le milliardaire Guy Laliberté commence à prendre les réservations pour son île polynésienne, Nukutepipi, qu’il louera à partir de l’automne 2019. Mais ce ne sera pas à la portée de tous : il faudra débourser pas moins de 1,5 million $ pour un séjour d’une semaine.

Photo PIerre-Paul Poulin

Ce tarif hors du commun comprend le personnel, les repas, les boissons, les activités et les vols à partir de la capitale de la Polynésie française, Papeete, précise Anne Dongois, porte-parole de Lune Rouge, le holding de M. Laliberté. Composé d’une résidence principale, de deux villas « juniors » et de 13 bungalows, le complexe peut héberger jusqu’à 52 personnes.

Photo courtoisie

En août, Lune Rouge a fait visiter l’île à des agents de voyage et à des magazines destinés aux riches et célèbres dans le but de susciter les premières réservations.

Photo courtoisie

Il y a quelques jours, la télévision polynésienne a prétendu que Céline Dion avait séjourné à Nukutepipi à la fin de sa tournée estivale en Asie, une information que Mme Dongois a toutefois démentie hier.

Guy Laliberté a acquis l’île corallienne d’une entreprise japonaise en 2007 pour environ 7,6 M$. L’homme d’affaires y a investi au moins 20 M$ pour faire refaire la piste d’atterrissage et construire les bâtiments.

Photo courtoisie

Une île autosuffisante

En entrevue au Journal en 2014, le cofondateur du Cirque du Soleil avait confié vouloir faire de l’endroit un refuge autosuffisant où il pourrait accueillir famille et amis en cas de catastrophe. « À cause de tout ce qui se passe dans le monde, je me suis dit : ça pourrait peut-être être la place pour que, si jamais il y avait une épidémie, une guerre globale, je puisse emmener ceux que j’aime », avait-il déclaré.

Photo courtoisie

Nukutepipi s’ajoute au catalogue déjà impressionnant de propriétés de grand luxe que M. Laliberté offre en location au moyen de Sunset­­­ Luxury Villas, une filiale de Lune Rouge.

Les gens aisés peuvent louer ses deux villas à Ibiza, en Espagne, ou celle qu’il possède à Big Island, dans l’archipel d’Hawaï, ou encore son yacht de 178 pi, le Tiara.