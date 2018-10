Une vaste marée dans le golfe du Mexique coule depuis 2004

Des ouragans, un glissement de terrain et 14 ans plus tard, une marée noire dans le golfe du Mexique s’apprête à devenir l’une des plus importantes que la Terre ait connue.

Entre 300 et 700 barils de pétrole s’échappent chaque jour depuis 2004 de l’ancienne plate-forme pétrolière 23051 de Taylor Energy Company, à une vingtaine de kilomètres au large des côtes de la Louisiane, proche du delta du Mississippi, a indiqué cette semaine le Washington Post.

D'ici peu, elle dépassera les dégâts causés par l’explosion de la plate-forme Deepwater Horizon, en 2010, qui avait fait couler 780 millions de litres dans le golfe du Mexique en trois mois.

En 2004, l’ouragan Ivan s’est abattu sur les États-Unis et les Caraïbes. La plate-forme pétrolière est emportée par les vents violents et ses 28 puits de pétrole ont été recouverts par une coulée de boue. Seuls six forages ont pu être bouchés, mais 19 autres ont depuis laissé échapper en secret du pétrole de façon incontrôlée et continue.

L’entreprise a déjà tenté de localiser les puits ouverts, mais en 2005, les ouragans Katrina et Rita ont mis fin aux efforts de recherches. La Garde-côtière des États-Unis a exigé de Taylor Energy de reprendre les réparations en 2008, en vain. Elle estime maintenant que la fuite puisse s’aggraver et ne pourrait être contrôlée que d’ici la fin du siècle, selon le Washington Post.

Taylor Energy Company a expliqué que les fuites étaient bénignes pour expliquer sa lenteur à réparer les forages. L’entreprise a estimé qu’environ 9000 litres s’écoulaient dans les eaux du golfe chaque jour. Or, selon le département de la Justice des États-Unis, cité par le Wall Street Journal, 37 000 à 113 000 litres s’échapperaient chaque jour.

L’entreprise américaine a depuis poursuivi l’État de Louisiane en 2016 pour obtenir un remboursement de 400 millions $ américains qu’elle avait affecté au nettoyage de la marée noire. L’État a refusé et a porté plainte à son tour.

L’administration Trump prévoit la possibilité d’autoriser les forages pétroliers dans toutes les zones maritimes des États-Unis, y compris dans l’océan Atlantique, régulièrement touché par des ouragans. Depuis 2004, 150 plateformes pétrolières ont été endommagées par ces évènements météorologiques, selon le Washington Post.

La pire marée noire qu’a connue le monde s’est déroulée en 1990, lorsque les Irakiens ont saboté le terminal pétrolier de Mina Al-Ahmadi, en pleine guerre du Golfe. 1,3 milliards de litres de pétrole avaient été répandus dans la nature.