Valeri Kamensky un nordique vice-président de la KHL

MOSCOU | Les bureaux de la KHL sont situés au 37e étage d’un édifice moderne près de la perspective Leningrad. C’est aussi vaste que les bureaux de la Ligue nationale, Madison Avenue, à New York, mais c’est moins décoré, moins accrocheur.

C’est Valeri Kamensky qui m’attend avec la directrice des communications de la KHL. Eugenia a passé 45 jours aux Jeux de Vancouver et à ceux de Sotchi et elle connaît la business. Kamensky est le vice-président du développement de la KHL. Il est connecté directement au président de la KHL et de Gazprom Dimitri Chernyshenko et au pouvoir suprême.

Photo Réjean Tremblay

Impossible de se retrouver avec Kamensky sans se parler de ses beaux jours à Québec avec les Nordiques et de sa coupe Stanley gagnée au Colorado avec Joe Sakic, Peter Forsberg, Patrick Roy et Adam Foote.

D’ailleurs, Kamensky suit de très près tout ce qui se passe dans la Ligue nationale. Il a encore une maison à New York et passe le mois de juillet à Palm Beach Garden en Floride où il possède une maison depuis 1994.

« Ça va être difficile de revenir dans la Ligue nationale. C’est réglé pour Seattle... »

« Houston se pointe. Il y aura peut-être un déménagement. Ça pourrait ouvrir la porte pour un autre déménagement dans l’Est, que je réponds.

« Patrick Roy est revenu à Québec ? A-t-il vendu son équipe junior ? »

J’ai raconté comment s’était fait le retour de Casseau. Puis, on a parlé des années de Kamensky avec les Nordiques. Comment il avait été ralenti par des fractures aux deux jambes à ses deux premières saisons.

Et de la Coupe Stanley : « Je pense qu’on a fini par la gagner à 1 heure et demie du matin. Entre deux périodes de prolongation, on se disait “please, one goal !” dans le vestiaire. Avec Patrick Roy, on savait qu’on finirait par gagner », raconte-t-il en riant...

Photo Normand Pichette

Plafond salarial à 19 M$ CAN

Les Nordiques, c’est beau. Parlons de la KHL. Kamensky et les dirigeants du circuit ont commandé une enquête et une recherche avec toutes les données disponibles sur la ligue et sur chacune des équipes il y a 18 mois : « En mars dernier, les résultats ont été présentés à la ligue. Après analyse, le bureau des gouverneurs de la KHL a préparé un plan de développement pour les prochaines années », dit-il.

Ainsi, dans deux ans, la KHL va adopter un plafond salarial dur de 900 millions de roubles par année. C’est-à-dire 19 millions $ canadiens. Alors que la Ligue nationale devrait dépasser facilement 110 millions $ CAN en 2020. Présentement, le plafond « mou » est à 17 millions, mais les équipes ont le droit de le défoncer en payant une taxe de 20 % à la ligue. On veut mettre fin aux contrats de sept ou huit millions que s’offrent des équipes riches comme St-Petersburg ou Moscou.

Et ainsi permettre aux équipes plus démunies comme Riga, Bratislava, Minsk ou Shanghai de suivre la parade : « Selon nos recherches, une équipe a besoin d’un budget pour ses joueurs d’au moins 13 M$ CAN si elle veut accéder aux séries », ajoute le vice-président.

Une intégration verticale

On a ramené le nombre d’équipes à 25. Un observateur le moindrement averti réalise vite qu’il est impossible aux équipes de boucler les budgets. Kamensky ne répond pas directement : « L’argent vient des billets, bien sûr, et des commanditaires. Mais certaines équipes sont supportées par une grande corporation ou un investissement important d’une région. Nous travaillons fort pour diminuer la disparité entre les équipes riches et les moins nanties. »

Mais riches ou pauvres, les équipes sont toutes responsables d’une intégration verticale visant à développer le hockey russe : « Chaque équipe de la KHL doit supporter une équipe mineure dans la VHL. Puis, une équipe junior et enfin, une équipe dans la Kids League. En plus, nous œuvrons sur un projet visant à faire travailler ensemble le hockey junior et le hockey universitaire », dit-il.

« Et que se passe-t-il avec les enfants dans les villes qui n’ont pas d’équipe dans la KHL ? »

« Nous avons des dépisteurs qui essaient de dénicher les joueurs talentueux. Toutes les équipes peuvent obtenir leurs droits et les intégrer à leur structure », répond-il.

Comme ça se passait en Amérique il y a 50 ans.

Des projets d’expansion ?

Impossible de compléter une entrevue avec un vice-président au développement de la KHL sans s’informer sur les possibilités d’expansion.

« Nous avons un plan. Pour l’instant, nous visons à consolider les marchés de l’Europe et de l’Asie. Mais les détails sont confidentiels. »

Évidemment que j’ai demandé si on pouvait imaginer un jour une expansion du côté de l’Amérique. Ça serait un très gros marché à attaquer. Kamensky est comme resté figé. Comme si ça ne pouvait pas s’imaginer.

« Parler d’expansion en Amérique, honnêtement, c’est à bien au-dessus de moi qu’il faudrait poser les questions.

– À qui ? Au président de la KHL Dimitri Chernyshenko ? Il est à Vienne pour la semaine. »

Kamensky n’a pas répondu. Il n’a pas parlé. Il s’est contenté d’un signe de la main : « Encore plus haut. »

Poser la question à plus haut ? Reste Dieu.

Pourquoi pas deux matchs à Québec ?

BALASHIKHA | Le Slavan de Bratislava et l’Armée rouge de Moscou jouaient hier soir à Vienne, la capitale de l’Autriche. Il y a un autre match entre les Slovann et St-Petersburg pendant ce week-end appelé World Games. Ce festival s’inscrit dans le travail de la KHL pour explorer de nouveaux marchés pour son produit.

La direction de la ligue a demandé à Bob Hartley si ça lui tentait d’aller disputer un match de son Avangard à Vienne : « J’ai juste dit que ça me tentait pas. Mais attache ta tuque que j’accepterais d’aller jouer deux matchs à Québec ! Avec la promotion, on remplirait le Centre Vidéotron pour les deux parties, j’en suis convaincu. Les gens de Québec aiment le bon hockey et ils seraient intéressés à voir le calibre de la KHL. J’irais n’importe quand, c’est pas pire que d’aller jouer en Chine ou à Vladivostok ! » a lancé Hartley quand on a abordé le sujet cette semaine.

Il a raison. Certains vols dans le fin fond de la Sibérie durent 11 heures. Même chose pour la Chine. Regardez une carte, vous allez comprendre.

Le match des étoiles à Kazan

Toute la haute gomme de la KHL est réunie à Vienne pendant le week-end. Incluant le président de la ligue, Dimitri Chernyshenko. Ce même beau monde se retrouvera à Kazan, à une couple d’heures de Moscou, pour le match des Étoiles en janvier.

Il me semble que ça serait le fun de voir deux matchs réguliers de l’Avangard d’Omsk avec Bob Hartley derrière le banc, en septembre prochain à Québec.

La KHL commence sa saison dans la première semaine de septembre. Au lieu d’un match hors concours mettant en vedette une moitié d’équipe de la Ligue américaine, on pourrait s’offrir deux vrais matchs.

Si ça ressemble à ce que j’ai vu cette semaine, personne ne s’ennuierait dans la grosse soucoupe. Et si le monde aime le spectacle, ça pourrait donner des idées.

Sauce à Poutine

Tretiak sauve un ticket

Photo courtoisie

MOSCOU | Vlan. Pogné. À contresens. Le policier est là et il n’a pas le goût de rire. Permis de conduire du Québec incompréhensible. Je ne comprends rien à ses remontrances. Il prend son portable, parle en russe. Il me montre la phrase :

« Rouler dans la mauvaise direction ». Il reprend en russe : « Grosse amende. Grosse somme ». J’essaie de le convaincre que je suis innocent :

« Je dois donner amende ». Il sort son laptop.

Je suis mort.

J’ai une idée de génie. Je fouille dans mon téléphone et retrouve une photo que j’ai pensé à apporter en Russie. L’humble à 35 ans, surnommé le Pic à l’époque, photographié avec un jeune Tretiak. Je lui montre la photo : « Oh ! Tretiak ! Tretiak ! » et il me regarde pour s’assurer que le Pic, c’est bien le tata qui a pris la rue en sens contraire au trafic. C’est moi, même modèle en blanc et lourd.

Vous avez deviné. Un très léger sourire, il se tasse et fait signe d’y aller. Je lance à Lady Ju encore incrédule : « Ç’a toujours marché avec Guy Lafleur... »

La Mascotte Misha des jeux de 1980

Photo Réjean Tremblay

Dimitri Gorak pose fièrement avec un ourson Misha des Jeux olympiques de 1980 à Moscou. Cette mascotte est celle qu’on aura le plus vue dans tous les Jeux que j’ai couverts. Au fait, Youpi était-il un ourson orange ?

Il faut préciser que ces souvenirs des Jeux de 1980 coûtent atrocement cher. J’ai trouvé mieux : une poupée russe à l’effigie de Phil Esposito en 1972. Quand on l’ouvre, on arrive sur Bobby Clarke et on finit sur Yvan Cournoyer. Trop cher pour un membre du prolétariat ouvrier.