50 Cent ridiculise Ja Rule en s’arrangeant pour qu’il chante devant une salle à moitié vide

Le rappeur 50 Cent est le genre de rappeur qui aime se chicaner.

Il est aussi le genre de rappeur qui peut porter une chicane très loin.

L’homme derrière Get Rich or Die Tryin est en chicane depuis près de deux décennies avec Ja Rule, et si on se fie à une récente publication Instagram, les deux hommes ne sont pas près d'enterrer la hache de guerre.

Fifty affirme avoir acheté 200 billets de première rangée pour un concert de Ja Rule, dans l’unique but de les laisser vacants. Il aurait profité d’une offre Groupon et aurait acquis les billets pour la modique somme de 15 dollars chacun.

Nous ne savons pas si ce qu’avance 50 Cent est vrai où s’il s’agit simplement d’une bonne blague, mais une chose est certaine, l’animosité entre les deux hommes est au paroxysme.

Mais pourquoi?

Le début de l'histoire remonte à 1999.

Ja Rule se fait alors voler sa chaîne en or par un homme armé à Queens.

50 Cent avance que l'amertume entre les deux hommes a commencé lorsque Ja Rule l’aurait aperçu discuter avec le présumé voleur quelques semaines après l’incident. Le rappeur volé aurait alors cru que 50 et le malfaiteur étaient amis.

Ja Rule affirme de son côté que c’est plutôt 50 Cent qui était fâché de ne pas avoir été invité à participer à un vidéoclip de Murder Inc.

Au cours des semaines suivantes, 50 fait paraître Life's on the Line, une pièce dans laquelle il attaque sévèrement Ja Rule.

Peu de temps après, les deux hommes se sont croisés dans une boîte de nuit à Atlanta. Des coups ont été échangés, ce qui a élevé le statut du beef entre les rappeurs à celui de légendaire.

Une chicane qui dure aujourd’hui depuis presque 20 ans.