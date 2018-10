5 spectacles à ne pas manquer

L’événement Coup de cœur francophone est de retour pour une 32e édition, cette année. Pas moins de 150 artistes se partageront 18 scènes à Montréal, au début novembre. Quels sont les spectacles incontournables ? Le Journal a demandé à la responsable de la programmation, Isabelle Ouimet, de cibler cinq concerts.

Lucien Francoeur, Aut’Chose et invités – Les 70 ans du rockeur sanctifié

« Ce sera le 70e anniversaire de Lucien Francoeur. Pour l’occasion, c’est la première fois que le festival sera aux Foufounes électriques. Il y aura de la poésie, un band et plusieurs invités. » En plus d’Aut’Chose, la soirée comprendra notamment Groovy Aardvark, Grimskunk, Voïvod, Michel Faubert (Les Charbonniers de l’enfer), Allan Lord (Vent du Mont Schärr) et des poètes québécois comme Claude Péloquin, Virginie Francoeur et Guyaume Robitaille. MC Gilles sera à l’animation.

►2 novembre, aux Foufounes électriques

Maude Audet – Le soir aux mille soleils

Photo LePetitRusse

Ce spectacle, dont Maude Audet assure la direction artistique, est mis en scène par son copain, Fabien Cloutier. « Il y a une liste d’invités qui serait très difficile à avoir un autre soir, dont Marie-Pierre Arthur, Stéphane Lafleur, Catherine Leduc et Philippe B », dit Isabelle Ouimet.

►10 novembre, à la Maison de la culture Maisonneuve.

Vendredi sur Mer

Photo Écoute Chérie

« Ce sont des Suisses qui habitent Paris. Charline Mignot est une photographe dans la jeune vingtaine. Elle a commencé à faire de la musique pour accompagner ses sessions de photos. Les gens se sont mis à aimer ça et elle a lancé un mini-album. » Vendredi sur Mer fait de l’électro-pop.

►3 novembre, à Ausgang Plaza. Beat Sexü fera la première partie.

Marjo – J’lâche pas

Photo courtoisie

Sans surprise, ce spectacle est l’un des plus courus de cette nouvelle édition de Coup de cœur francophone. C’est la responsable de la programmation du petit Quai des Brumes qui a contacté l’équipe de CCF pour y mettre Marjo à son affiche. « Cela s’est concrétisé, contre toute attente, dit Isabelle Ouimet. C’est une très petite jauge d’une centaine de places. Marjo fera un show acoustique avec deux musiciens. »

►10 novembre, au Quai des Brumes

Philippe B and the Alphabet

Photo Christian Leduc

Philippe B a voulu s’amuser, cet automne, avec un concert exclusif qui comprendra un grand orchestre rock. « Il en avait déjà fait une première mouture au Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue, le printemps dernier », dit Isabelle Ouimet. Le chanteur sera accompagné de neuf musiciens : section rythmique, cuivres, guitares, claviers et choristes.

►8 novembre, au Club Soda. Stéphanie Boulay fera la première partie.