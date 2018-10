ADISQ 40 ans: les looks marquants

C’est le 23 septembre 1979 que l’industrie de la chanson a organisé sa première soirée de l’ADISQ. Dimanche, l’industrie de la musique célébrera donc, sa 40e remise de prix. Voici quelques looks marquants des années passées. On y retrouve des belles telles que Mitsou, Marie-Mai et Céline Dion, mais aussi certaines tenues qui furent marquantes à leur façon et qui ont fait jaser. Il suffit de penser à la camisole de Dan Bigras, au t-shirt de Gerry Boulet porté par Safia Nolin, il y a eu aussi le costume à rayures de Pierre Lapointe ou la robe ludique de Klô Pelgag. Et tout ça sans oublier quelques joyaux mode des années 80.

1985

Martine St-Clair et Jean-Pierre Coallier

Photo d’archives Agence QMI, Joël Lemay

2015

Valérie Carpentier a joué la carte de la sophistication en optant pour cette robe aigue-marine BCBG, magnifiée par sa pose.

Photo d’archives Agence QMI, Joël Lemay

2010

Blouson de cuir Denis Gagnon et mini robe à franges, Marjo ne faisait pas ses 57 ans aux côtés de l’animateur, Louis-José Houde, en 2010.

Photo d’archives, Martin Chevalier

2017

Klô Plegag est une originale.

Photo d’archives Agence QMI, Joël Lemay

Elle remporte le prix Auteur ou compositeur de l’année en 2017 vêtue d’une robe rouge décorée de sushis !

1988

Joe Bocan

Photo d’archives, John Taylor

2006

Les American Music Awards ont eu Britney Spears et Justin Timberlake tout de denim vêtu en 2001. L’ADISQ a eu Anik Jean en Diesel en 2006 !

Photo d’archives, Donald Courchesne

2008

Vêtue d’une élégante robe noire à basque à la cérémonie de 2008, Céline Dion atteste que la sobriété est intemporelle.

Photo d’archives, Alain Décarie

2009

Élégants, coordonnés et habillés pour la saison, le couple Yohan Martin et Mitsou était le plus beau du 31e gala. Elle avait opté pour une robe sur mesures de Tavan & Mitto et un blouson de Denis Gagnon.

Photo d’archives, Agence QMI

2014

Chacune à sa façon, Nathalie Simard (1986) et Sally Folk (2014) marquent le style de leur décennie glissées dans des robes blanches.

Photo d’archives Agence QMI, Pascale Lévesque

Photo courtoisie, Archives ADISQ

2014

Le look le plus extravagant de Pierre Lapointe à l’ADISQ fut son costume à rayures de la dernière collection de prêt-à-porter de Jean Paul Gaultier.

Photo d’archives Agence QMI, Joël Lemay

2015

Parmi tous les looks de Marie-Mai à l’ADISQ, cette robe Erdem portée en 2015 et sans nul doute la plus inoubliable.

Photo d’archives Agence QMI, Sébastien St-Jean

2017

Alex Nevsky et Vanessa Pilon étaient le couple chouchou l’an dernier. Entre sa robe jaune Kavi Kavi et sa coiffure noire, et lui sa veste en brocard Yossi, sa chemise foulard et ses Dr. Martens argent, ils célébraient les looks singuliers.

Photo d’archives Agence QMI, Joël Lemay

2016

On risque de parler encore longtemps du t-shirt Gerry Boulet de Safia Nolin à l’ADISQ de 2016, tout comme de la camisole de Dan Bigras en 1992.

Photo d’archives Agence QMI, Sébastien St-Jean