Attentat à Pittsburgh: le pape dénonce un «acte inhumain de violence»

CITÉ DU VATICAN | Le pape François a jugé dimanche que la tuerie la veille dans une synagogue de Pittsburgh aux États-Unis, qui a fait onze morts, constituait «un acte inhumain de violence».

«J'exprime ma proximité à la ville de Pittsburgh, aux États-Unis, et en particulier à la communauté juive, touchée hier par un terrible attentat dans une synagogue», a-t-il dit dimanche après la prière de l'Angelus.

«Nous sommes à vrai dire tous blessés par cet acte inhumain de violence», a-t-il martelé devant les fidèles de la place Saint-Pierre.

«Que le Seigneur nous aide à éteindre les foyers de haine qui se développent dans notre société, en renforçant le sens d'humanité, le respect de la vie, les valeurs morales et civiles», a encore commenté le pape argentin.

Un Américain de 46 ans a été arrêté samedi après avoir abattu onze personnes et en avoir blessé six dans une synagogue de Pittsburgh (nord-est des États-Unis), commettant la plus grave attaque antisémite de l'histoire récente des États-Unis.

Le tireur, identifié par les autorités comme étant Robert Bowers, a fait irruption samedi matin dans la synagogue Tree of Life (Arbre de Vie) et crié «tous les Juifs doivent mourir», selon des médias avant de tirer sur les fidèles réunis en ce jour du shabbat, le repos hebdomadaire juif, pour une cérémonie marquant la naissance d'un enfant.

Le président Donald Trump a dénoncé «une action maléfique de meurtre de masse».