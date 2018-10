[Balado] On a parlé de Blink-182 et de Spotify avec 2Frères

Quelques jours avant que «l’académie» remette le Félix du groupe de l’année à 2Frères, le duo parlait à notre collègue Philippe pour notre balado Question de feeling.

Est-ce l’effet Disque dur? On aime croire que oui.

Plus sérieusement, notre balado est également accompagné d’un projet B qui s’appelle... Face B.

En gros, on y propose des versions longues de nos entrevues et on lance le bal avec 2Frères, justement.

On y parle de leurs débuts, du sujet de notre «question de feeling» - le succès en région -, mais aussi de Blink-182 et de Spotify!

en ligne sur QUB ainsi que sur d’autres plateformes, dont Pocket Casts (d’autres suivront bientôt également). C’est actuellementainsi que sur d’autres plateformes, dont Pocket Casts (d’autres suivront bientôt également).

Vous pouvez également l’écouter ici...