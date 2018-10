Cam Newton se charge des Ravens

Cam Newton a décoché deux passes de touché en plus d’atteindre lui-même la zone des buts pour mener les Panthers à une victoire de 36-21 contre les Ravens de Baltimore, dimanche à Charlotte.

Newton a rejoint Christian McCaffrey et Greg Olsen pour des jeux payants. Le quart-arrière des Panthers (5-2) a finalement trouvé ses receveurs 21 fois en 29 tentatives pour 219 verges. McCaffrey a quant à lui inscrit un autre touché au sol.

Graham Gano a également eu son mot à dire dans la victoire en plaçant trois fois le ballon entre les poteaux.

Dans le clan des Ravens (4-4), Alex Collins a marqué à l’aide d’une course. Javorius Allen et Hayden Hurst ont atteint la zone des buts après avoir capté des relais de Joe Flacco et de Lamar Jackson, respectivement.

Flacco a terminé sa journée de travail avec 22 de ses 39 passes complétées pour 192 verges. Il a subi deux interceptions.