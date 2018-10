Champions des maths

On n’est pas habitué à se féliciter pour notre système d’éducation. Ce qu’on nous dit généralement, c’est qu’on nivelle par le bas, que les jeunes sortent analphabètes de l’école et que le seul endroit où le Québec domine, c’est quant au décrochage.

Les chercheurs expliquent ces résultats par l’adoption, au début des années 1980, d’un curriculum ministériel beaucoup plus précis que ce qu’on trouve ailleurs et une approche qui s’appuie sur la résolution de problèmes concrets. On parle également de la formation plus longue des enseignants québécois qui leur permet de développer tant leurs habiletés pédagogiques que leur connaissance de la matière.