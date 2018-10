Cocktail météo: une journée encore difficile dans l’est de la province

L’est et le nord du Québec connaîtront dimanche une météo difficile, ponctuée de neige, de grésil et de pluie verglaçante.

Ce cocktail météo touchera les régions de Charlevoix jusqu’à Blanc-Sablon, ainsi que le Lac-Saint-Jean. Sur la rive sud du Saint-Laurent, les secteurs de Montmagny - Saint-Jean-Port-Joli, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et toute la Gaspésie seront affectés.

Les vents souffleront jusqu’à 100 km/h dans la grande région de Québec, incluant Lévis, Bellechasse et la Côte-de-Beaupré/île d’Orléans.

La pluie verglaçante menacera aussi la région de Capitale-Nationale, en plus des secteurs de Lobtinière, Portneuf, Saint-Lambert et Valcartier-Stoneham. Ce sera aussi le cas en Mauricie, à La Tuque, Témiscouata et dans la réserve faunique des Laurentides. Prudence donc, si vous comptez prendre votre voiture.

Les secteurs de Rimouski, Mont-Joli, Matane, Grande-Vallée, Sainte-Anne-des-Monts, Percé, Chandler et New Carlisle connaîtront de grosses vagues en raison d’une onde de tempête. Même chose sur la Côte-Nord, dans les secteurs de Sept-Îles, Port-Cartier, Baie-Trinité, Baie-Comeau, Forestville et Les Escoumins.

Le cocktail météo de dimanche est causé par une dépression provenant du sud-est des États-Unis.