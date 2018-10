Des contestations à prévoir

Être sous influence sur la route ou au travail

Le seuil à partir duquel une personne est intoxiquée au pot ne fait pas consensus. La notion « d’être sous influence » en milieu de travail reste donc floue. « Le test positif [d’urine ou de sang] ne veut rien dire, car le THC dans le cannabis s’accumule dans les graisses et peut rester dans le corps humain jusqu’à cinq semaines après la consommation », explique le pharmacologue Mohamed Ben Amar. Ce dernier prédit donc de plus en plus d’arrestations et de nombreuses contestations d’ici à ce que les appareils s’améliorent et que les lois soient basées sur des données scientifiques probantes.