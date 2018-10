Des émotions en montagnes russes

Une meilleure journée peut faire oublier la moins bonne de la veille, à moins que ce soit l’inverse. Chacune dans sa spécialité, les Québécoises Camille Ruest et Carolane Soucisse ont vécu des sentiments opposés durant leur journée d'hier.

Après une chute causée par le lacet de son partenaire dans l’épisode de danse rythmique de vendredi, Soucisse et Shane Firus ont connu une prestation plus satisfaisante durant le programme libre d’hier en finissant septièmes du jour. Le duo a ainsi pu monter d’un rang pour terminer huitième parmi les 10 couples au tableau.

« Ça met un petit baume sur la performance d’hier [vendredi]. On va retourner à la maison et on aura une semaine pour faire de petits changements. Ce n’est pas beaucoup, mais ça devrait être assez pour espérer améliorer notre performance », a commenté la patineuse originaire de Mercier, en pensant à leur participation au Grand Prix NHK d’Hiroshima du 9 au 11 novembre.

Au total, les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue ont remporté le concours avec 200,76 points devant les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov (195,17) et les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier (186,97).

Ruest/Wolfe 8e

Plus tôt en journée, une double chute de Camille Ruest dans les sauts lancés durant le programme libre l’a confinée au huitième et dernier rang de la compétition en couple avec son équipier Andrew Wolfe.

« Ce sont des choses qui arrivent. On est content de notre performance à part les erreurs techniques. On a pris une marche de plus depuis notre dernière compétition », déclare la patineuse originaire de Rimouski, qui participera aux Internationaux de France à Grenoble, du 23 au 25 novembre.

Les Français Vanessa James et Morgan Ciprès ont enlevé la compétition avec un total de 221,81 points devant les Chinois Cheng Peng et Yang Jin (201,08) et les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro (200,93).

Numéro Uno

Ce Grand Prix nous a rappelé l’emprise que le Japonais Shoma Uno exerce sur la scène mondiale. Deuxième derrière le Canadien Keegan Messing après le programme court de la veille, sa marque de 188,38 points au programme libre d’hier lui a permis de remporter le concours individuel.

Au total des deux jours, le vice-champion olympique de Pyeongchang a devancé Messing par plus de 12 points (277,25 contre 265,17).