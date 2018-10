Dure journée pour Eli Manning contre les Redskins

Eli Manning a été victime de sept sacs du quart et de deux interceptions et les Giants de New York se sont inclinés par la marque de 20-13 contre les Redskins de Washington, dimanche au MetLife Stadium.

Les Giants (1-7) n’ont toujours pas remporté un match à domicile cette saison (0-4).

Même s’il a été peu protégé par sa ligne offensive, Manning a toute de même rejoint ses receveurs 30 fois en 47 tentatives pour 316 verges. Sa seule passe payante a été captée par Evan Engram. Odell Beckham fils a été le receveur new-yorkais le plus productif, lui qui a attrapé huit ballons pour 136 verges.

Limité à 38 verges au sol, le porteur de ballon Saquon Barkley a tiré son épingle du jeu par la voie des airs en captant neuf passes pour 73 verges.

Du côté des Redskins (5-2), Adrian Peterson a amassé 149 verges en 26 courses et deux touchés, un au sol et un par la passe, tandis qu’Alex Smith a complété 20 de ses 32 passes pour 178 verges.